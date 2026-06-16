martes 16  de  junio 2026
SUCESO

Detectives investigan incidente que dejó a un hombre gravemente herido en Miami-Dade

La víctima fue trasladada en helicóptero a un hospital del sur de Florida mientras los investigadores intentan esclarecer las circunstancias de lo ocurrido

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Un hombre permanecía en condición crítica este martes después de sufrir heridas de bala dentro de una vivienda ubicada en el suroeste de Miami-Dade, en un caso que continúa bajo investigación.

La emergencia fue reportada alrededor de las 2:28 a.m. en las inmediaciones de la calle 190 y la avenida 203 al suroeste, donde unidades de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO) acudieron tras recibir alertas sobre detonaciones.

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Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un adulto lesionado por impactos de proyectil. De acuerdo con la información preliminar divulgada por la agencia, el arma se habría accionado accidentalmente mientras era manipulada por la propia víctima.

La gravedad de las lesiones obligó a movilizar recursos especializados. Paramédicos de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) brindaron asistencia médica en la escena antes de trasladar al afectado en helicóptero al Centro Médico Jackson South.

El despliegue de unidades de emergencia se extendió durante varias horas en el sector, donde residentes observaron una intensa actividad de patrullas y personal de rescate.

Como parte de las diligencias iniciales, los detectives entrevistaron a varias personas que se encontraban en la residencia. Imágenes difundidas por medios locales mostraron a dos jóvenes saliendo de la propiedad acompañados por uniformados para ser interrogados. Ninguno estaba bajo arresto.

Algunos vecinos señalaron que el lesionado tendría 18 años y que habría sufrido heridas en el cuello y las piernas. Sin embargo, esos detalles no han sido confirmados oficialmente.

Hasta el momento, la oficina del alguacil no ha anunciado arrestos ni ha precisado si se presentarán cargos relacionados con el caso.

Los investigadores continúan recopilando evidencia y testimonios para determinar con exactitud cómo se produjo el disparo que mantiene al hombre hospitalizado.

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