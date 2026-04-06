lunes 6  de  abril 2026
INCIDENTE MARÍTIMO

Detienen a hombre tras impactar a nadadora y abandonar la escena en Biscayne Bay

El arresto se produjo luego de que autoridades identificaran al presunto responsable de un accidente con embarcación personal ocurrido el sábado.

Andy Vences, de 34 años.

Andy Vences, de 34 años.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI - Un hombre fue arrestado tras ser señalado como responsable de impactar con una embarcación personal a una nadadora en la Bahía de Biscayne y abandonar el lugar sin prestar asistencia, informaron autoridades.

El detenido fue identificado como Andy Vences, de 34 años y residente de California, según datos de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

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El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. del sábado en las inmediaciones del Miami Marine Stadium, cuando una mujer de 21 años se encontraba nadando en la zona y fue embestida por una moto acuática operada por Vences, de acuerdo con la información oficial.

Tras el impacto, el conductor se retiró del área sin auxiliar a la víctima, lo que dio inicio a una investigación por parte de los agentes de FWC.

Las autoridades indicaron que el caso fue documentado mediante grabaciones en video, además de testimonios recabados en el lugar, lo que permitió avanzar en la identificación del presunto responsable.

Vences fue localizado y arrestado por oficiales de la agencia, y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), en el condado Miami-Dade. Para este lunes ya no figuraba en el sistema carcelario, lo que indica que fue liberado.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre el estado de salud de la víctima ni sobre posibles factores adicionales relacionados con el incidente.

El caso continúa bajo investigación y los funcionarios públicos instan a cualquier persona con información sobre este hecho u otro similar, a comunicarse con la Línea de Alerta de Vida Silvestre de la FWC al 888-404-3922 o visitando el sitio web MyFWC.com/WildlifeAlert.

DIARIO LAS AMÉRICAS dará seguimiento a este proceso y a su desenlace.

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