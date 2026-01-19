lunes 19  de  enero 2026
EVENTO

Diáspora venezolana y cubana se reúne en Doral en jornada de oración por la libertad de ambas naciones

Entre los asistentes estuvieron la senadora republicana por Florida, Ashley Moody, y el jefe de la Policía de Miami, Manuel “Manny” Morales

La convocatoria en Doral se suma a otras iniciativas impulsadas por el exilio en el sur de la Florida para mantener visible la situación política y de derechos humanos en Cuba y Venezuela.

La reunión se produjo en un contexto marcado por expectativas e incertidumbre sobre el futuro político venezolano.

CORTESÍA OFICINA DE LA SENADORA ASHLEY MOODY
Jornada de oración realizada en la iglesia Presencia Viva, en la ciudad de Doral, con el objetivo de pedir libertad para Venezuela y Cuba.

CORTESÍA OFICINA DE LA SENADORA ASHLEY MOODY
Entre los asistentes estuvieron la senadora republicana por Florida, Ashley Moody, así como otras figuras importantes vinculadas a la diáspora cubana y venezolana.&nbsp; &nbsp;

CORTESÍA OFICINA DE LA SENADORA ASHLEY MOODY
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

DORAL.- Dirigentes del exilio venezolano y cubano, junto a líderes comunitarios y figuras del ámbito político local, participaron este domingo en una jornada de oración realizada en la iglesia Presencia Viva, en la ciudad de Doral, con el objetivo de pedir libertad para Venezuela y Cuba.

Durante el encuentro representantes de ambas comunidades realizaron plegarias y enviaron mensajes enfocados en el escenario actual de ambos países, en la liberación de quienes permanecen detenidos por razones políticas y en la reunificación de familias separadas desde hace años por el solo hecho de pensar diferente.

Entre los asistentes estuvieron la senadora republicana por Florida, Ashley Moody, y el jefe de la Policía de Miami, Manuel “Manny” Morales, Orlando Gutierrez, presidente del Directorio Democrático Cubano así como otras figuras importantes vinculadas a la diáspora cubana y venezolana.

La reunión se produjo en un contexto marcado por expectativas e incertidumbre sobre el futuro político venezolano, tras la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada del 3 de enero. Un hecho que alteró de manera significativa el equilibrio de poder interno y abrió un escenario todavía indefinido, con repercusiones que trascienden las fronteras y alcanzan a la región.

La convocatoria en Doral se suma a otras iniciativas impulsadas por el exilio en el sur de la Florida para mantener visible la situación política y de derechos humanos en ambos territorios.

En Venezuela, la organización no gubernamental Foro Penal ha documentado que el país mantiene alrededor de 800 presos políticos, pese a excarcelaciones puntuales registradas en las últimas semanas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la estabilidad y el alcance real de esos procesos. En Cuba, la ONG Prisoners Defenders reporta cerca de 1,200 presos políticos y de conciencia, muchos de ellos encarcelados desde hace años, una cifra que refleja la persistencia de la represión y la ausencia de cambios estructurales en la isla.

