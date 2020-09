¿Qué aportará Xavier Suárez a su campaña?

Son varias cosas las que aporta. Primero, hay que reconocer el historial del comisionado y exalcalde Suárez en nuestra comunidad. Él conoce el gobierno y su interior, y cómo manejar los asuntos importantes de nuestra comunidad, y hay muchos [asuntos] que los estamos enfrentando en este momento. Número dos, me sirve a mí como una persona independiente, no partidista. Xavier siempre se ha caracterizado por ser una persona centrista y mi campaña ahora toma un importante giro centrista porque el contribuyente en el condado Miami-Dade, no importa si es republicano, demócrata o independiente, creo que quiere lo mismo, un buen servicio con el dinero que aporta, y en los nueve años que hemos estado juntos, el alcalde Suárez siempre ha abogado por proteger al contribuyente.

¿Estamos frente a una elección partidista, aunque los estatutos dicen lo contrario?

Vamos a estar claros. La contienda no es partidista, pero el derecho a votar lo tienen los demócratas, republicamos e independientes. Yo he dicho que no podía competir con el señor Suárez y el señor [Álex] Penelas en la misma fila. Yo tenía que ponerme un poco a la derecha de ellos, sabiendo que no podían moverse tanto a la derecha durante la competencia para llegar a una segunda vuelta. La calidad de los cuatro candidatos de la primera vuelta hubiera permitido que cualquiera llegara a la final de noviembre, pero los impuestos que pagamos en el condado Miami-Dade no se miden en dólares republicanos o demócratas, se miden en ‘verdes’, es decir, el dinero que yo pago como contribuyente es dinero que se usa en servicios, y son temas que pueden influir en ciertas personas en nuestra comunidad.

¿Quién podrá quedarse con los votos de Álex Penelas?

He tenido conversaciones con el señor Álex Penelas y vamos a seguir teniéndolas. Yo creo que Álex es una persona que tiene un buen expediente dentro de nuestro condado, muchos años de servicio y creo que también puede aportar muchísimo. En sí el voto no es transferible. Con la ayuda de Suárez y si lo tuviéramos de Penelas lo que se lograría es darle credibilidad a esos votantes a los que uno quiere llegar. Yo sé que mi oponente va a querer convertir la contienda en partidista. Eso sería un error.

Si llega a ser alcalde, ¿será complejo manejar un condado que tiene un presupuesto de nueve mil millones de dólares?

Será algo muy interesante asegurar que el gobierno condal pueda vivir de lo que pueda aportar el contribuyente del condado, y ahí es cuando vamos a ver las medidas que se han tomado por el COVID-19, qué impacto tendrán. Yo, al igual que comisionado Xavier Suárez, estoy muy preocupado por la recuperación económica de nuestro condado.

“Bovo es muy conciliador, Levine Cava no”

El comisionado condal Xavier Suárez dijo, por su parte, que decidió su apoyo a la nominación de Bovo para la alcaldía de Miami-Dade, teniendo en cuenta su habilidad como “conciliador”, su talante humano y su experiencia en la Comisión del Condado.

¿Cómo se produce su respaldo al candidato Esteban Bovo?

Nosotros somos casi familia. La tía de él y mi hermana competían en Cuba para el Campeonato Nacional de Tenis, en la categoría de menores de 13 años. Su padre es una persona que todos admiramos. Con Esteban Jr. hemos tenido algunas diferencias. La primera fue que salimos a la misma vez a la Comisión hace nueve años y enseguida empezamos una pequeña competencia para ver quién iba a ser presidente. Esa fue mi primera derrota a manos de Esteban Bovo. Lo hizo muy bien como presidente. Yo diría que es uno de los mejores bajo los cuales he podido que servir, sobre todo porque llevamos a cabo el Plan Smart, con ayuda de Francis [Suárez], mi hijo.

¿Por qué Esteban Bovo y no Daniella Levine Cava?

Como dice Esteban Bovo de mi persona, yo puedo decir que él ha sido una persona que logra consenso; él ha sido muy conciliador. Él se ha dado con todos los comisionados. En cierto sentido, no es así por parte de Daniella Levine Cava. A veces ella y yo hemos estado solos en algunos temas porque votábamos en contra de algunos proyectos, pero en general Bovo logró más consenso. Hemos tenido diferencias en algunos temas, pero, por ejemplo, hablemos del tema de la relación entre la Policía y los manifestantes. La señora Levine Cava en esto se excedió y llegó a decir que una persona que ha cometido un delito que no sea serio en una manifestación puede irse y no se le debe perseguir. No estoy hablando de dispararle un tiro, eso es otra cosa. Pero en el caso de estos muchachos que se meten a las carreteras y ocupan las autopistas, ella [Levine Cava] no quiere que se les persiga o se les caiga atrás, y Bovo está muy claro en eso: hay que mantener el orden. En 1989 yo me metí en un disturbio racial, solo, sin policías, y logré calmar los ánimos. Eso es lo que hace un buen alcalde y yo creo que Bovo puede hacer lo mismo.

¿Cómo cree que puede influir favorablemente a la campaña de Bovo?

En el condado Miami-Dade hay un millón y medio de votantes, y exactamente la tercera parte, 33%, 500.000 votantes, son independientes. Para mí fue un poco triste y desafortunado que ellos no votan tanto en las primarias. Sólo votaron más o menos el 20%, pero yo creo que en noviembre ese número va a subir a 30% o más. Esas personas van a ser claves en noviembre. Así que, si un candidato se pone demasiado a la izquierda o a la derecha, los independientes pensamos que eso no es lo ideal, por eso creo que el apoyo mío también puede ser importante.

Usted votó junto a Levine Cava para crear el panel civil que supervisará a la Policía. Bovo votó en contra. ¿Por qué esa diferencia?

Nosotros tenemos cámaras de video en todos los policías y nosotros capturamos en video el incidente en el aeropuerto de una joven que increpó a un policía y éste le dio un golpe. Por eso, nosotros ya hemos prohibido cualquier uso de fuerza que cause que la persona se asfixie y esas dos cosas las mencionamos durante la campaña. Bovo votó en contra, pero yo creo que después él puede modificarlo un poquito, si no lo veta el alcalde Giménez.

@danielcastrope

@MenendezPryce