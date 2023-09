Florida se sitúa entre los estados más felices de EEUU

El bienestar emocional y físico de los floridanos se situó en el segundo lugar, demostrando una baja tasa de depresión, su crecimiento de ingresos en el noveno y su tasa de suicidio en el decimoquinto puesto. Mientras que la proporción de adultos que se sienten activos y productivos obtuvo 15 puntos y la tasa de desempleo 17.

"La felicidad proviene de una combinación de factores internos y externos", resalta el análisis de WalletHub, en el que aclara que aunque se puede influir un poco a crear esa sensación de felicidad, acercándonos a situaciones positivas, pasando tiempo con personas que amamos o haciendo actividades que disfrutamos, "es más difícil ser feliz en algunos años que en otros".

Explica, por ejemplo, que para 2023 la alta inflación que se ha registrado en el país es una "amenaza" para la salud mental de los estadounidenses. "Más de 75% de los estadounidenses que han experimentado aumentos de precios donde viven informan que se sienten 'muy o moderadamente estresados'", agrega el estudio.

Esto ocurre en un momento en el que sólo el 50% de los ciudadanos se sienten satisfechos con la manera en que se desarrolla su vida personal. "Estudios anteriores han descubierto que la buena salud económica, emocional, física y social son las claves para una vida bien equilibrada y satisfactoria", apunta.

woman-1868817_1280.jpg Florida sale favorecida en el estudio, ubicándose entre los 10 estados más felices de Estados Unidos PIXABAY

Florida entre los 10 estados más felices de EEUU:

Utah, con 69,79 puntos. Hawai, con 66,42 puntos. Maryland, con 64,62 puntos. Minnesota, con 62,82 puntos. Nueva Jersey, con 61,98 puntos. Connecticut, con 60,68 puntos. California, con 60,53 puntos. Florida, con 59,31 puntos. Idaho, con 59,31 puntos. Nebraska, con 58,92 puntos.

Mantener satisfechas las necesidades de las pirámide de Maslow (básicas o fisiológicas, seguridad y protección, sociales, de estima o reconocimiento y autorrealización) son una manera fácil de explicar "los ingredientes claves para una vida feliz", a juicio de la profesora Fiona Newton, directora del Programa Comunicaciones de Marketing de la Universidad de Monash.

"Si tenemos acceso seguro a los recursos para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas y de seguridad básicas, entonces estamos en una base sólida para estar en condiciones de disfrutar de la vida. Son estos bloques de construcción básicos los que forman la base de nuestro bienestar. Si estos faltan o comienzan a erosionarse, entonces cada día será una lucha", explica Newton, citada por el sitio web.

Esta lucha, continúa, con el tiempo deja en estado de vulnerabilidad a las personas, por el agotamiento fisiológico, psicológico y espiritual que genera. "Si bien sentir un sentido de pertenencia y experimentar el amor puede actuar como un amortiguador, los déficits en nuestras necesidades básicas van a pasar factura" apunta.

En este sentido, los recursos económicos que posea una persona influyen en la sensación de felicidad que puedan percibir, aunque no es un determinante. "Numerosos estudios sobre la asociación entre dinero y felicidad muestran que tener suficiente para satisfacer las necesidades de la vida (y un poco más) es el punto óptimo para la felicidad, pero que la asociación no es lineal. Tener más y más dinero no garantiza la felicidad", indica la socióloga Sharon Sassler, profesora de la Universidad de Cornell.

Menciona, por ejemplo, que los países que generalmente obtienen los puntajes más altos en términos de felicidad no se caracterizan por tener un mayor nivel de riqueza, sino por garantizar el acceso universal a aquellas cosas que "desafían" la felicidad, como la atención médica y educación superior.

"Permiten que más personas vivan vidas sólidas de clase media en lugar de permitir que unas pocas personas afortunadas vivan muy bien. Los residentes de Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega son más felices (¡y más satisfechos con sus gobiernos!) que los residentes de los Estados Unidos", enfatiza.

Los estados menos felices en 2023 son: