Floridanos rechazan plan para construir campos de golf en parques estatales

TALLAHASSEE — El campo de golf no es una especie amenazada en el Estado del Sol, pero el arrendajo de Florida sí lo es. Y sus defensores advierten que la vida de los pequeños pájaros azules y grises y de muchas otras especies en peligro podría volverse mucho más difícil si la administración del gobernador Ron DeSantis sigue adelante con una propuesta para construir campos de golf, canchas de pickleball y hoteles de 350 habitaciones en parques estatales desde Miami al Panhandle .

"Tienen una enorme importancia, no sólo para la vida silvestre, sino también como lugares donde los floridanos y los visitantes pueden seguir viendo cómo era Florida", dijo. "Es lo mejor de Florida".

A diferencia de las cuestiones del aborto, los derechos LGBTQ, la raza y las armas que han dividido a los votantes, los parques estatales aparentemente ocupan un lugar en los corazones de los floridanos independientemente del partido. El sistema de parques estatales ha recibido reconocimiento nacional durante años y la gente se resiste a cambiar las tierras protegidas de las que disfrutan.

La propuesta anunciada por el Departamento de Protección Ambiental de Florida para construir nuevas instalaciones deportivas, hoteles y sitios de glamping en ocho parques estatales en toda Florida ha provocado una ola de oposición, no sólo de los amantes de la naturaleza y los observadores de aves, sino también de miembros del gabinete de DeSantis, un republicano miembro del Congreso y legisladores estatales conservadores. Eso incluye a la presidenta republicana saliente del Senado, Kathleen Passidomo.

“Nuestra visión (para los parques estatales) no contemplaba la adición de campos de golf y hoteles, que en mi opinión no están en línea con el disfrute pacífico y tranquilo de la naturaleza”, publicó Passidomo en X. “Por lo que sé en este momento, por el momento, la propuesta no debería avanzar en su forma actual”.

Un portavoz de DeSantis defendió los planes, que no son definitivos, y promocionó las inversiones de la administración en la protección y conservación de los recursos naturales del estado.

"Teddy Roosevelt creía que los parques públicos eran para el beneficio y disfrute de la gente, y estamos de acuerdo con él", dijo el secretario de prensa Jeremy Redfern. "Pero ya es hora de que hagamos que las tierras públicas sean más accesibles al público".

El Departamento de Protección Ambiental no respondió a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Parques estatales y naturaleza

Todos los parques cuyo desarrollo está previsto están ubicados cerca de destinos turísticos muy visitados, incluidos Miami, Tampa, Panama City y San Agustín.

El sistema de parques estatales de Florida es un bastión de naturaleza salvaje en un estado donde vastas extensiones de playas de arena blanca y bosques de manglares han dado paso desde hace tiempo a condominios, moteles y tiendas de souvenirs en centros comerciales.

Los defensores dicen que lugares como el Parque Estatal Topsail Hill Preserve, cerca de Destin, son literalmente faros en una colina: la reserva es conocida por sus dunas de arena de 25 pies de altura que se elevan sobre un tramo del Panhandle conocido por sus destinos de vacaciones de primavera e instalaciones militares.

Eric Draper, exdirector del Servicio de Parques de Florida, dijo que Topsail es uno de los últimos tramos sin desarrollar de la costa del Golfo de Florida.

En esa parte del estado, dijo Draper, “puedes pararte en la playa, mirar a la derecha, mirar a la izquierda y ver muchos condominios, desarrollos y casas. Pero este es un lugar en el que puedes pararte y mirar durante tres millas y no ver ningún desarrollo”.

Según los nuevos planes, Topsail obtendría hasta cuatro nuevas canchas de pickleball, un campo de golf y un nuevo hotel con una capacidad de hasta 350 habitaciones, una escala de desarrollo que, según Draper, está más en línea con un centro de conferencias que con un tranquilo retiro de playa.

Otra propuesta es la de un complejo de golf en el Parque Estatal Jonathan Dickinson en el condado de Martin, en la costa sureste del estado, al norte de West Palm Beach. La construcción de los campos de golf implicaría eliminar un paseo marítimo y una torre de observación, así como reubicar las residencias y oficinas del personal del parque, así como las cabañas existentes para los visitantes.

Una petición de change.org dirigida al posible complejo de golf de Jonathan Dickinson había obtenido más de 60.000 firmas hasta el jueves por la tarde.

Peticiones anteriores

No es la primera vez que una administración republicana plantea la idea de obtener más ingresos de los parques estatales proporcionando golf, alojamiento y otras atracciones. Pero las ideas pasadas fueron rápidamente abandonadas ante la oposición pública.

En 2015, la administración del entonces gobernador Rick Scott planteó planes para permitir que los ganaderos pastorearan sus rebaños y que los madereros cosecharan madera de las tierras del parque.

El legendario ex golfista profesional Jack Nicklaus ha presionado durante mucho tiempo a los funcionarios estatales para que apoyen su iniciativa de construir campos de golf en parques estatales, esfuerzos que fracasaron tras la oposición del público.

Wraithmell, directora de Audubon Florida, dijo que espera que los funcionarios estatales escuchen a los floridanos que planean organizar reuniones públicas la próxima semana para opinar sobre las propuestas.

"Sin duda existe una demanda de que más personas disfruten de los parques estatales", afirmó. "La solución no es tratar de meter a tanta gente como podamos en un parque... La solución es crear más parques estatales".

FUENTE: AP