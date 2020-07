Recuerde, todo el territorio de Miami-Dade, incluyendo cada una de sus municipalidades, desde Miami Beach y Miami hasta Doral y Homestead, está bajo aviso de toque de queda entre 10 p.m. y 6 a.m.

Solo se permitirá el tránsito de personas rumbo a sus trabajos o viviendas.

Tanto las municipalidades de Miami, como de Coral Gables y Miami Beach han suspendido la festividad, con el propósito de evitar concentración de personas.

No obstante, Miami Beach transmitirá por televisión, canal MBTV, un espectáculo de fuegos artificiales pregrabado con música interpretada por New World Symphony a las 9 p.m. y el portal City of Miami Beach por Facebook.

Hialeah desplegará fuegos artificiales pero no permitirá público. Por ello, el espectáculo será transmitido por el canal de la ciudad vía Instagram y Facebook.

Key Biscayne contará con un desfile limitado por varias calles de la pequeña municipalidad a partir de las 11 a.m.

Doral planea lanzar fuegos artificiales, sin la presencia de público, desde la llamada zona Midtown.

En Miami Gardens los fuegos artificiales saltarán al cielo desde Hard Rock Stadium a las 8:45 p.m. pero tampoco se permitirá la entrada de público.

Por otra parte, el tradicional despliegue de fuegos artificiales en la explanada del Capitolio, en Washington DC, también ha sido suspendido pero el canal de televisión PBS prepara un espectáculo muy especial, a lo largo y ancho del país, que recogerá la festividad en ciudades y localidades de la nación, con fragmentos de celebraciones anteriores, a las 8 p.m.