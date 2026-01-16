Giro clave en el caso de Dereck Rosa acusado de matar a su madre; el menor aceptaría culpabilidad

La gravedad del cargo fue reducida de homicidio en primer grado a homicidio en segundo grado.

El acuerdo de culpabilidad prevé 25 años de prisión y 20 de libertad condicional; Derek Rosa saldría de la cárcel alrededor de los 35 años.

Dereck Rosa aceptará culpabilidad en el caso por el asesinato de su madre.

MIAMI.- La defensa de Derek Rosa, el adolescente acusado de asesinar a su madre en Hialeah , confirmó que el joven se declarará culpable en el proceso judicial, un movimiento que redefine el rumbo de uno de los casos criminales más estremecedores registrados en el sur de Florida en los últimos años.

Rosa tenía 13 años cuando, en octubre de 2023, presuntamente apuñaló en repetidas ocasiones a su madre, Irina García, dentro de la vivienda familiar. La Fiscalía de Miami-Dade sostiene que la víctima recibió al menos 40 heridas con arma blanca. El acusado enfrenta un cargo de homicidio en primer grado.

VIOLENCIA DOMÉSTICA Policía de Miami Gardens emite orden de arresto contra el boxeador Gervonta Davis por presunta agresión a una mujer

RECOLECCIÓN DE FIRMAS Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

La decisión de los abogados defensores se produce tras un fallo reciente del juez del caso, quien autorizó el uso de la confesión inicial de Rosa como evidencia admisible en el juicio, al determinar que no fue obtenida bajo coerción.

Durante una vista celebrada a principios de enero, el Ministerio Público argumentó que el menor tuvo tiempo suficiente para serenarse antes de hablar con los agentes y que su comportamiento durante la llamada al 911 demuestra que comprendía la gravedad de la situación.

Según el tribunal, Rosa siguió instrucciones claras, mostró conciencia de su entorno y preocupación por su propia seguridad. Además, subrayaron que el adolescente invocó su derecho a un abogado, lo que, a su juicio, evidencia conocimiento de sus derechos constitucionales.

Los fiscales también señalaron que, pese a haber sido diagnosticado dentro del espectro autista, evaluaciones académicas reflejaban que su nivel de lectura y comprensión superaba el promedio correspondiente a su grado escolar.

Uno de los puntos centrales expuestos por la acusación fue la respuesta inicial del joven durante la entrevista con las autoridades.

“Dijo que estaba bien. No pidió ayuda ni manifestó angustia o confusión. Esa respuesta refleja claramente su estado mental”, subrayó el magistrado que dirige el proceso penal ante la corte.

La defensa, por su parte, ha mantenido que el estado mental del adolescente estaba comprometido al momento de los hechos. Sus abogados reiteraron que Rosa contaba con diagnósticos previos de ADHD y autismo, y que durante la llamada a la policía expresó pensamientos suicidas.

De acuerdo con el equipo defensor, cuando se le preguntó por qué había atacado a su madre, el menor respondió que no quería seguir viviendo, lo que, según sus representantes legales, evidenciaría una profunda confusión y una incapacidad para responder de forma coherente.

El acuerdo de culpabilidad alcanzado contempla una condena de 25 años de prisión, seguida de 20 años de libertad condicional. De cumplirse en su totalidad, Derek Rosa saldría de la cárcel alrededor de los 35 años de edad.

De no haberse concretado este arreglo legal, Rosa hubiese podido enfrentar una cadena perpetua, aunque no a la pena de muerte, debido a que era menor de edad al momento de los hechos, conforme a las leyes vigentes del estado de Florida.

Como parte del trato, la gravedad del cargo fue reducida de homicidio en primer grado a homicidio en segundo grado.

Desde que ocurrió el crimen, Derek Rosa ha permanecido recluido en una cárcel para adultos, específicamente en el Centro Correccional Metro West, en el condado Miami-Dade.

Durante la audiencia estuvieron presentes la abuela, el padre y el padrastro del adolescente, así como abogados defensores y personas que han acompañado y apoyado al menor a lo largo del proceso judicial.

Con la aceptación de culpabilidad, el caso entra ahora en una nueva fase judicial, mientras la instancia judicial evalúa los próximos pasos en un procedimiento que continúa abriendo debate sobre salud mental, responsabilidad penal y el tratamiento de menores dentro del sistema de justicia criminal.