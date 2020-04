Gobernador de Florida asegura que trabajan en la reapertura

Hasta el domingo, el estado tenía más de 31.500 casos confirmados de COVID-19.

DeSantis, sin embargo, dijo que la reapertura del estado se haría metódicamente y dijo que revisaría las recomendaciones de un grupo de trabajo que convocó para guiarlo en su decisión.

“Incluso si pudieras cambiar el interruptor, si la gente no tiene confianza, entonces la economía no solo va a despegar. No es así como funciona ”, dijo DeSantis.