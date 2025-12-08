Medio siglo de compromiso: el legado de Tom Falcon al frente del Club Kiwanis de La Pequeña Habana

MIAMI – Medio siglo de entrega, compromiso y amor por la comunidad. Así se puede resumir la historia del Club Kiwanis de La Pequeña Habana, una institución que desde 1975 ha marcado la diferencia en la vida de niños, jóvenes y familias del sur de la Florida.

Con la mirada puesta en su aniversario dorado, hablamos con sus líderes para conocer el corazón de este legado y lo que significa celebrar cinco décadas de impacto comunitario.

CELEBRACIÓN Leslie Cartaya: una de las voces que celebrara los 50 años de servicio de los Kiwanis

Para Tom Falcon, actual presidente de la institución, celebrar 50 años de dedicación es más que un aniversario: es la celebración de un legado que sigue creciendo.

“Nuestra misión en Kiwanis es sencilla: mejorar el mundo, un niño y una comunidad a la vez. Recientemente celebramos nuestro 35 Almuerzo de Acción de Gracias junto a los residentes de la tercera edad de Smathers Plaza, una tradición que apreciamos profundamente. Y, al acercarse la temporada navideña, también estaremos distribuyendo juguetes a niños y apoyando a familias necesitadas. Estas iniciativas reflejan nuestro compromiso constante de elevar a la niñez y fortalecer a las comunidades que servimos”, comparte con entusiasmo.

Educación y desarrollo juvenil: un compromiso que perdura

Entre los logros más importantes del club en los últimos años, Tom destaca la fundación de Mater Academy Kiwanis, su propia escuela primaria, y la ampliación del patrocinio de Key Clubs, además de las becas universitarias que ayudan a estudiantes con necesidades económicas.

“Estos logros refuerzan nuestra dedicación de largo plazo a la educación y el desarrollo juvenil. Queremos ofrecer oportunidades reales a los niños y jóvenes de nuestra comunidad para que puedan alcanzar su máximo potencial”, asegura.

Pero el impacto de la organización va mucho más allá del aprendizaje académico. Desde ligas juveniles de baloncesto y campamentos de verano, hasta programas de alfabetización, distribución de útiles escolares y parques infantiles donados, los Kiwanis han dejado huella en la vida de miles de familias.

“Durante todos estos años hemos ayudado a formar generaciones de líderes orientados al servicio, que continúan transmitiendo nuestro espíritu. Ese espíritu de dar, de construir, es nuestro mayor legado”, dice el entrevistado.

Valores que sostienen una institución

Para mantener la relevancia y el impacto durante todo este periodo de tiempo, Falcon señala los principios compartidos han sido la brújula del grupo: servicio, integridad, colaboración, respeto y sentido de comunidad, combinados con adaptabilidad y una auténtica pasión por generar cambios positivos.

“Estos valores nos han permitido mantenernos activos, relevantes y efectivos durante todos estos años. Nos recuerdan que cada acción cuenta y que cada esfuerzo transforma vidas”, afirma.

50 años de historia y una gala inolvidable

El quinto decenio es también un momento de reflexión y celebración. La gala anual del club se convierte en el escenario perfecto para reunir a miembros, aliados y socios comunitarios, celebrar el impacto alcanzado y recaudar fondos que permitirán continuar con los programas de servicio.

"Nuestra gala no solo es una noche festiva; es un espacio para reconocer voluntarios, compartir historias de impacto y fortalecer nuestra misión para los próximos años", explica el directivo.

Además apunta que este año, la festividad será aún más especial. Incluirá una exhibición histórica de cinco décadas de servicio, tributos a miembros destacados, presentaciones multimedia, y entretenimiento a cargo de Leslie Cartaya y Tony Succar, en un espectáculo que será conducido por la periodista Christina Vázquez.

“Será una cita verdaderamente memorable, que reflejará nuestro compromiso y amor por la comunidad”, refiere.

Inspirando a nuestra gente y a las futuras generaciones

El presidente de los Kiwanis de La Pequeña Habana tiene una visión clara: la importancia del trabajo altruista y la solidaridad nunca ha sido más crucial.

“Esperamos que este evento demuestre que el servicio comunitario no solo es significativo, sino transformador. Queremos que los jóvenes y todos los miembros de la comunidad se sientan motivados a participar, ser voluntarios y ayudar a construir el próximo capítulo de nuestra fundación”, dice con esperanza y pasión por lo que está por venir.

En un mundo lleno de desafíos, su mensaje para todos es simple pero poderoso: “Cuando nos unimos para apoyarnos, especialmente a los más pequeños que dependen de nosotros, fortalecemos el tejido de social. Sigamos eligiendo la compasión, actuando con generosidad y construyendo juntos un futuro donde todos los niños tengan la oportunidad de prosperar”.

Cincuenta años después —una cifra que se dice fácil, pero que se ha vivido con entrega—, el Club Kiwanis de La Pequeña Habana sigue siendo un faro de esperanza y un ejemplo vivo de que, cuando se trabaja con pasión y corazón, su voluntariado transforma vidas y el compromiso permanece como su sello distintivo.