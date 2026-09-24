jueves 24  de  septiembre 2026
SUCESO

Brazo de un camión grúa cae sobre una casa en Fort Lauderdale

El percance afectó una sección exterior del techo. Los bomberos confirmaron que no se registraron heridos

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

FORT LAUDERDALE.- El vuelco de un vehículo equipado con grúa provocó que su brazo extendido terminara sobre una vivienda del vecindario Rio Vista la mañana de este jueves. El golpe causó daños en la propiedad, pero nadie resultó lesionado.

El hecho se registró en la cuadra 700 de Southeast Eighth Street, al sur del centro de la ciudad y cerca de la carretera federal US-1, informó el Departamento de Bomberos y Rescate de Fort Lauderdale.

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Imágenes difundidas por el organismo mostraron la unidad inclinada junto al inmueble y la pluma apoyada sobre el techo. Una inspección preliminar determinó que quedó comprometida una pequeña sección exterior, aunque la maquinaria no habría penetrado el interior de la residencia.

El vehículo llevaba la identificación de Cooper Crane, una compañía con sede en West Park. Las autoridades todavía no han precisado qué provocó el vuelco ni qué labor se realizaba en el momento del incidente.

El personal de emergencia restringió el acceso al área mientras técnicos examinaban las condiciones de la edificación y planificaban el retiro seguro del pesado equipo. El caso permanece bajo investigación.

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