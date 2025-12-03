Informe oficial revela por qué se estrelló avioneta en Pembroke Pines

PEMPROKE PINES.- Una avioneta que se estrelló este verano en un vecindario de Pembroke Pines quedó sin combustible y posiblemente estaba sobrecargada, según el informe final de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), encargada de la investigación.

El accidente ocurrió el 13 de julio de 2025, cuando una Cessna con cuatro personas a bordo se aproximaba al Aeropuerto North Perry. El avión cayó sobre una calle residencial, chocando primero contra un árbol antes de impactar el suelo. Videos de seguridad mostraron cómo la aeronave descendía rápidamente, pasando muy cerca de varias casas.

En el incidente todas las víctimas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital local, pero sobrevivieron.

El informe de la NTSB identificó la “falta de combustible” como el factor principal del accidente y señaló que el piloto no planificó adecuadamente el mismo para el viaje. Según el documento, el capitán, de 58 años, admitió haber calculado incorrectamente el alcance y la resistencia del avión antes de despegar.

Además, tras el accidente y de acuerdo con la comunicación oficial, se determinó que la aeronave probablemente excedía su peso máximo en más de 500 libras, lo que dificultó que el avión mantuviera altitud luego de que uno de los motores fallara.

La combinación de falta de combustible y sobrepeso fue determinante para el siniestro, resaltando la importancia de la planificación y el cálculo correcto antes de cualquier vuelo.