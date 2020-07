Florida es el tercer estado de la Unión con mayor cantidad estimada de contribuyentes que podrían tener derecho a recibir ese dinero de vuelta, solo superado por Texas (143.400) y California (130.600).

“El IRS quiere ayudar a los contribuyentes a quienes se les deben reembolsos, pero aún no han presentado sus declaraciones de 2016”, dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS.

Según explicó el funcionario, “solo hay una ventana de tres años para reclamar estos reembolsos y la ventana cierra el 15 de julio de 2020”, por lo que, para reclamar esos reembolsos, deben presentar una declaración de impuestos de 2016 para el 15 de julio próximo.

En el Aviso 2020-23 del IRS, emitido en inglés, se pospuso la fecha de vencimiento para presentar declaraciones del año tributario 2016 y reclamar reembolsos hasta el 15 de julio de 2020, una decisión que responde al impacto de la pandemia de COVID-19.

Miles de contribuyentes de Florida estarían a tiempo de reclamar reembolsos del 2016 que aliviarían en mucho la situación laboral y económica generada por la pandemia de COVID-19.

En la misma medida que el IRS emite pagos de impacto económico a los estadounidenses, la agencia insta a los contribuyentes que no han presentado declaraciones de impuestos vencidos a presentarlos para poder reclamar los reembolsos.

El IRS estima que el promedio de los reembolsos potenciales correspondientes al año 2016 es de 861 dólares. Si no se declaran esos reembolsos, el dinero pasa a ser propiedad del Tesoro de los Estados Unidos.

Se calcula que 1.418.300 residentes en el país aún tienen la opción de presentar una declaración de impuestos del año 2016, para lo cual la ley requiere que los contribuyentes envíen por correo la declaración de impuestos y se aseguren de que tenga el matasellos anterior al día límite o de esa misma fecha.

El documento hecho público este miércoles por el IRS recuerda a los contribuyentes que no hay ninguna multa por presentar tarde cuando existe la posibilidad de un reembolso. No obstante, los contribuyentes deben saber que sus cheques de reembolsos de 2016 pueden retenerse si no han presentado declaraciones de impuestos para 2017 y 2018. Además, el reembolso se aplicará a cualquier cantidad adeudada al IRS o a una agencia tributaria estatal y se puede usar para compensar la manutención infantil no pagada o las deudas federales vencidas, como los préstamos estudiantiles.

Para obtener más información puede consultar la nota de prensa del IRS sobre los reembolsos no declarados de 2016.