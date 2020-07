Jefe policial en Florida llama a la comunidad a proteger el orden

El jefe de la policía condal no dio indicios de que hubiera alguna manifestación planeada en su condado, ubicado al suroeste de Jacksoville. Y aunque dijo que protegería cualquier protesta pacífica hasta que alguien comenzara a hacer “destrozos el condado de Clay. Eso no será aceptable”.

Daniels, quien es afroamericano, aseguró en el video que su departamento tiene una “gran relación” con los residentes, pero “si vienen al condado de Clay y piensan por un segundo que nos replegaremos, están muy equivocados”.

“En el momento en que salgan de la protección de la Constitución, estaremos esperándolos y les daremos todo lo que quieren: toda la publicidad, todo el dolor, todo el glamour y la gloria durante cinco minutos".

Daniels, que es republicano y fue electo sheriff en 2016, enfrenta seis adversarios en su campaña de reelección este año.

Sheriff Daniels speaks on who we are as a people