Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

MIAMI. - La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exhortó al presidente Donald Trump a oficializar el reconocimiento de Edmundo González y María Corina Machado como las máximas autoridades legítimas de Venezuela.

En una misiva enviada a la Casa Blanca, la edil condal solicitó además la restitución inmediata del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos y exigió la libertad de los presos políticos en ese país, entre ellos cinco ciudadanos estadounidenses.

Liderazgo legítimo y presión diplomática

El documento posiciona el reconocimiento político como la herramienta principal para acelerar una transición democrática en Venezuela.

Levine Cava argumenta que la voluntad del electorado venezolano resultó clara a pesar de la violencia y la censura. Por ello, la alcaldesa apeló directamente a la autoridad del mandatario estadounidense para validar a la fórmula opositora.

“Respetuosa pero firmemente insto a los Estados Unidos a reconocer formalmente y guiar activamente al presidente Edmundo González y a la vicepresidenta María Corina Machado como los líderes legítimos de Venezuela”, reza el texto.

Para la alcaldesa del condado con la mayor población de exiliados venezolanos en EEUU, esta acción diplomática resulta vital para desarticular al autoritarismo en la región.

“El reconocimiento de EE. UU., combinado con una presión diplomática coordinada junto a aliados democráticos, enviaría un mensaje inequívoco de que los Estados Unidos no legitimarán la dictadura, el robo electoral ni la persecución política en nuestro hemisferio”, sentenció Levine Cava en la carta.

Protección migratoria y TPS

En un segundo orden de prioridades, pero con igual énfasis, la alcaldesa abordó la crisis migratoria. Ante la inestabilidad continua y las alertas de seguridad emitidas por el Departamento de Estado, Levine Cava calificó de "imperativo" que la administración Trump restablezca las protecciones para la diáspora venezolana.

La misiva reclama que el gobierno federal "restaure el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos que viven en los Estados Unidos".

Adicionalmente, pide la liberación de aquellos migrantes actualmente bajo custodia que carecen de antecedentes penales, con el fin de que puedan presentar su solicitud al programa de protección de manera adecuada.

Exigencia de libertad

El tercer pilar de la petición se centra en los derechos humanos y la seguridad nacional. Levine Cava demandó la "liberación inmediata de todos los presos políticos" bajo el control del régimen de Nicolás Maduro.

La funcionaria destacó la situación de cinco ciudadanos estadounidenses que permanecen "injustamente detenidos", así como de miles de venezolanos encarcelados por ejercer derechos fundamentales. El texto subraya que mantener estas encarcelaciones constituye una “grave violación a la dignidad humana”.

Embed As Mayor of Miami Dade County, home to the largest Venezuelan community in the U.S., I am urging President Trump to act now by recognizing Edmundo González and María Corina Machado as Venezuela’s leaders, securing the release of all political prisoners, and restoring TPS. pic.twitter.com/82f6dtZDvt — Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) January 12, 2026

Contexto político

La carta, fechada el 12 de enero, destaca el perfil de María Corina Machado, a quien identifica como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, un elemento que refuerza su legitimidad internacional.

El documento incluye una copia para el secretario de Estado, Marco Rubio, y concluye con la disposición de Miami-Dade para apoyar un "fuerte liderazgo estadounidense" guiado por valores democráticos.

Congresistas republicanos del sur de Florida, como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, también han presentado solicitudes similares a la Casa Blanca.

Desde el fraude electoral de julio de 2024, estos legisladores fueron voces que presionaron para el reconocimiento oficial de Edmundo González Urrutia como presidente y María Corina Machado como su fórmula vicepresidencial.

En cuanto a la protección migratoria, Salazar, Díaz-Balart y Giménez han defendido históricamente el TPS, bajo el argumento de que es moralmente incongruente deportar a personas a una dictadura que Estados Unidos condena.