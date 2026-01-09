Miami inicia nueva era con nombramiento de administrador y reforma a calendario electoral

MIAMI. – La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó durante su primera sesión legislativa de 2026 el nombramiento de James Reyes como nuevo administrador municipal e impulsó una resolución para trasladar las elecciones locales a años pares.

Reyes, exdirector de Seguridad Pública del Condado Miami-Dade, asume la posición de principal ejecutivo administrativo de la municipalidad con un salario anual de 475.000 dólares más beneficios.

El también excandidato al puesto de sheriff llega al cargo con la misión de transformar la burocracia municipal en una estructura orientada al servicio al cliente, según sus propias declaraciones ante la Comisión.

Sin embargo, su designación no contó con el apoyo unánime. El comisionado Ralph Rosado emitió el único voto en contra y cuestionó que no se haya realizado una búsqueda nacional de candidatos.

Rosado señaló la ausencia de experiencia de Reyes en áreas críticas como la gestión de bienes raíces y la administración de parques, fuera del ámbito de la seguridad pública.

Por su parte, el nuevo administrador defendió su trayectoria de liderazgo en los condados de Broward y Miami-Dade como aval para dirigir los destinos de la ciudad de Miami.

Un punto de fricción adicional es la residencia de Reyes. El funcionario confirmó que redica actualmente en el condado de Broward y manifestó que no tiene planes inmediatos de mudarse a la ciudad de Miami, lo que generó aprensión entre algunos sectores de la comunidad.

Comision Miami primera reunion 2026 Primera reunión de la Comisión de Miami en 2026. CAPTURA VIDEO CITY OF MIAMI

Calendario electoral

En materia de reforma democrática, la Comisión aprobó el proceso para cambiar las elecciones municipales de años impares a años pares a partir de 2032.

El comisionado Damián Pardo, impulsor de la medida, sostuvo que la alineación con los comicios federales y estatales es indispensable para elevar la participación ciudadana en Miami.

Para evitar controversias legales previas, la resolución establece que el cambio se implementará en 2032, lo cual impide que los funcionarios actuales extiendan sus mandatos de forma automática.

Entretanto, la alcaldesa Higgins anunció que presentará una propuesta separada para reducir su propio mandato de cuatro a tres años.

De esta forma, la elección para la alcaldía podrá celebrarse en 2028, en coincidencia con el ciclo presidencial, sin que ella se beneficie de una extensión de tiempo en el poder.

Watson Island y Virginia Key

La jornada también ratificó la continuidad de la venta de terrenos en Watson Island por 29 millones de dólares, una cifra que genera rechazo en sectores que consideran el precio muy inferior al valor de mercado.

El comisionado Rosado retiró de la agenda su intención de renegociar el contrato, lo que deja en firme el acuerdo con la promotora BH3 Merrimac.

Adicionalmente, la Comisión ratificó la construcción del Museo de Historia Afroamericana en Virginia Key Beach. El proyecto cuenta con un fondo de 15.5 millones de dólares