viernes 9  de  enero 2026
ORGULLO DE HIALEAH

Manny Díaz Jr. hace historia como primer presidente hispano de la Universidad de West Florida

Nacido en Hialeah, el excomisionado de Educación de Florida fue ratificado por la Junta de Fideicomisarios del centro universitario con sede en Pensacola

Manny Díaz Jr.

Manny Díaz Jr.

CORTESÍA UWF
Por Daniel Castropé

MIAMI. – Manny Díaz Jr. se convirtió en el primer hispano en presidir la Universidad de West Florida (UWF) tras la ratificación formal de la Junta de Fideicomisarios de esa institución con sede de Pensacola, en el noroeste del estado.

El ascenso de Díaz Jr. representa un cambio demográfico y político en el liderazgo académico. El nuevo presidente, nacido en Hialeah, de origen cubanoamericano y con una extensa trayectoria en Miami-Dade, asume el manejo de una universidad con más de 14.000 estudiantes.

Lee además
La medida es mpulsada por legisladores estatales que aseguran que “ayudaría a prevenir el fraude electoral y facilitar la identificación.”
IDENTIDAD

Florida podría marcar licencias de conducir de personas no ciudadanas con "NC"
El turismo en Florida es su principal fuente de ingresos.
SOLIDEZ

Florida bate récords turísticos mientras el flujo de canadienses se estanca

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el líder académico subrayó la importancia de su nombramiento. "Es un orgullo y un honor poder entrar en esta posición. Es una universidad que tiene mucho potencial en una parte muy importante del estado".

El perfil de Díaz Jr. combina la experiencia legislativa con el conocimiento del sistema educativo estatal, tras su paso por el Senado de Florida y el Departamento de Educación.

Modelo libre de adoctrinamiento

La visión de Díaz Jr. para la UWF se alinea con las reformas educativas que ha impulsado el gobernador Ron DeSantis a nivel estatal.

Uno de los pilares de su administración será la implementación de un programa de formación ciudadana que refuerce los principios básicos de la democracia estadounidense.

"Buscamos un programa de cívica americana para asegurar que nuestros estudiantes salgan con un conocimiento importante de los pilares sobre los que se fundó este país, pero también del sistema de gobierno", explicó el presidente.

Además, enfatizó que su gestión mantendrá una vigilancia estricta sobre los contenidos académicos: "Es muy importante la vigilancia para eliminar que no exista adoctrinamiento. Sabemos que eso ha sido un problema grande a nivel universitario a través del país".

Manny Diaz .jpg
Manny Díaz Jr., excomisionado de Educación de Florida.

Manny Díaz Jr., excomisionado de Educación de Florida.

Alianzas estratégicas y ciberseguridad

A pesar de la distancia geográfica, Díaz Jr. planea estrechar vínculos con el sur de Florida para potenciar el desarrollo tecnológico. La estrategia incluye colaboraciones directas con Florida International University (FIU) en áreas críticas para la seguridad nacional y la economía regional.

"Tenemos planes de expansión de los programas de ingeniería, de seguridad y de ciberseguridad. Buscamos un enlace con la presidenta Jeanette Núñez y Carlos Díaz-Rosillo en FIU y el programa de Adam Smith para hacer una colaboración a nivel estatal", detalló el funcionario.

Según el nuevo presidente de UWF, el objetivo es que los alumnos no solo obtengan títulos en enfermería o ingeniería, sino que se conviertan en ciudadanos capaces de sostener el sistema de gobierno vigente.

Ratificación

El excomisionado de Educación fue el único finalista en una búsqueda nacional para el cargo de presidente que concluyó en noviembre pasado.

El paquete de compensación total de Díaz Jr. asciende a cerca de 946.000 dólares anuales, entre salario base y beneficios.

El próximo paso formal será la confirmación definitiva ante la Junta de Gobernadores de Florida, evento previsto para las próximas semanas.

Temas
Te puede interesar

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

Bryan Calvo anuncia su gabinete y adelanta cinco órdenes ejecutivas para su primer día en la alcaldía Hialeah

Miami inicia nueva era con nombramiento de administrador y reforma a calendario electoral

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
TOLERANCIA CERO

Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

Te puede interesar

El presidente Donald Trump. 
RELACIONES

Trump anuncia que recibirá a la líder venezolana Machado "la semana que viene"
James Reyes.
CAMBIOS

Miami inicia nueva era con nombramiento de administrador y reforma a calendario electoral

Manny Díaz Jr.
ORGULLO DE HIALEAH

Manny Díaz Jr. hace historia como primer presidente hispano de la Universidad de West Florida

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma desde el Air Force One que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
ALIADOS

El canciller del régimen cubano aparece en Caracas en plena crisis, sin agenda clara y junto a Delcy Rodríguez