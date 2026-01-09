Manny Díaz Jr. hace historia como primer presidente hispano de la Universidad de West Florida

MIAMI. – Manny Díaz Jr. se convirtió en el primer hispano en presidir la Universidad de West Florida (UWF) tras la ratificación formal de la Junta de Fideicomisarios de esa institución con sede de Pensacola, en el noroeste del estado.

El ascenso de Díaz Jr. representa un cambio demográfico y político en el liderazgo académico. El nuevo presidente, nacido en Hialeah, de origen cubanoamericano y con una extensa trayectoria en Miami-Dade, asume el manejo de una universidad con más de 14.000 estudiantes.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el líder académico subrayó la importancia de su nombramiento. "Es un orgullo y un honor poder entrar en esta posición. Es una universidad que tiene mucho potencial en una parte muy importante del estado".

El perfil de Díaz Jr. combina la experiencia legislativa con el conocimiento del sistema educativo estatal, tras su paso por el Senado de Florida y el Departamento de Educación.

Modelo libre de adoctrinamiento

La visión de Díaz Jr. para la UWF se alinea con las reformas educativas que ha impulsado el gobernador Ron DeSantis a nivel estatal.

Uno de los pilares de su administración será la implementación de un programa de formación ciudadana que refuerce los principios básicos de la democracia estadounidense.

"Buscamos un programa de cívica americana para asegurar que nuestros estudiantes salgan con un conocimiento importante de los pilares sobre los que se fundó este país, pero también del sistema de gobierno", explicó el presidente.

Además, enfatizó que su gestión mantendrá una vigilancia estricta sobre los contenidos académicos: "Es muy importante la vigilancia para eliminar que no exista adoctrinamiento. Sabemos que eso ha sido un problema grande a nivel universitario a través del país".

Manny Diaz .jpg Manny Díaz Jr., excomisionado de Educación de Florida. Archivo

Alianzas estratégicas y ciberseguridad

A pesar de la distancia geográfica, Díaz Jr. planea estrechar vínculos con el sur de Florida para potenciar el desarrollo tecnológico. La estrategia incluye colaboraciones directas con Florida International University (FIU) en áreas críticas para la seguridad nacional y la economía regional.

"Tenemos planes de expansión de los programas de ingeniería, de seguridad y de ciberseguridad. Buscamos un enlace con la presidenta Jeanette Núñez y Carlos Díaz-Rosillo en FIU y el programa de Adam Smith para hacer una colaboración a nivel estatal", detalló el funcionario.

Según el nuevo presidente de UWF, el objetivo es que los alumnos no solo obtengan títulos en enfermería o ingeniería, sino que se conviertan en ciudadanos capaces de sostener el sistema de gobierno vigente.

Ratificación

El excomisionado de Educación fue el único finalista en una búsqueda nacional para el cargo de presidente que concluyó en noviembre pasado.

El paquete de compensación total de Díaz Jr. asciende a cerca de 946.000 dólares anuales, entre salario base y beneficios.

El próximo paso formal será la confirmación definitiva ante la Junta de Gobernadores de Florida, evento previsto para las próximas semanas.