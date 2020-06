El restaurante Manolo no necesita presentación. Es un clásico de Miami Beach. ¿Quién no ha probado esos churros, cuya receta familiar trajo el bisabuelo de los actuales dueños al continente americano hace cerca de 100 años desde Burgos, España. El primer Manolo en America abrió en Uruguay en 1930, desde él surgieron los Manolos en Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá y, claro, no podía faltar Miami.