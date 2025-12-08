lunes 8  de  diciembre 2025
Ascienden a cuatro los muertos por el fuerte oleaje en las islas Canarias

El gobierno regional canario había decretado una "prealerta por mal estado de la mar este fin de semana" en todo el archipiélago, con olas de 2 a 3,5 metros

Embarcación de la Guardia Civil.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Madrid, España.- Una mujer herida gravemente cuando un golpe de mar barrió una piscina natural de la isla española de Tenerife, en Islas Canarias, falleció, informaron este lunes los servicios de emergencia, con lo que el balance del incidente asciende ahora a 4 muertos.

Se trata de una mujer que había sufrido una parada cardiorrespiratoria que pudo ser revertida, pero que "falleció en el hospital" de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en el archipiélago atlántico de las Canarias, dijo a la AFP un portavoz de los servicios de emergencia 112.

Con base en el testimonio de personas presentes, las autoridades buscan además a un desaparecido, aunque no está claro todavía que alguien más haya caído al mar, añadió el portavoz. Además, hay un herido todavía hospitalizado, explicó.

La nacionalidad de las víctimas no ha sido todavía difundida.

Según explicaron las autoridades locales a medios españoles, las víctimas se acercaron a una zona de la costa que estaba cerrada al público por el fuerte oleaje que afecta estos días a las islas Canarias, situadas frente al litoral del noroeste de África.

Se trataría de la piscina natural de Isla Cangrejo, según medios locales.

El gobierno regional canario había decretado una "prealerta por mal estado de la mar este fin de semana" en todo el archipiélago, con olas de 2 a 3,5 metros, según un comunicado.

Por ello, había aconsejado no tomar "ni fotos ni vídeos donde rompen las olas".

Este lunes es feriado en España, por lo que este fin de semana miles de personas han viajado a los principales destinos turísticos del país, las islas Canarias entre ellos.

FUENTE: AFP

