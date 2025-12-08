lunes 8  de  diciembre 2025
50 AÑOS

Celebrando medio siglo de compromiso: la experiencia de Pablo Lau al frente del Club Kiwanis

Para él celebrar el 50 aniversario de la organización a genera un fuerte sentimiento de orgullo y colaboración.

Pablo Lau, expresidente del Club Kiwianis entre octubre de 2023 y septiembre de 2025.&nbsp;

Pablo Lau, expresidente del Club Kiwianis entre octubre de 2023 y septiembre de 2025. 

Cortesía/GORD PRODUCTIONS
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - Haber presidido el Club Kiwanis de La Pequeña Habana entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 fue para Pablo Lau una experiencia única y profundamente significativa. Durante su gestión, tuvo el honor de iniciar la celebración de cinco décadas del club, un hito que refleja el valor de medio siglo de servicio comunitario sostenido.

“Pocas organizaciones sin fines de lucro de base logran alcanzar 50 años, y eso ya es un gran logro”, comenta. Para él, lo más enriquecedor fue escuchar las historias de los miembros fundadores sobre la creación de la organización y eventos emblemáticos como el Festival de Música de la Calle Ocho o Carnaval Miami, pero, sobre todo, las historias de impacto en la comunidad. “Eso representa la esencia de nuestro voluntariado y de nuestro trabajo. Celebrar este hito con miembros, patrocinadores y simpatizantes fue un momento verdaderamente memorable”, agrega durante esta entrevista.

Lee además
Eileen Higgins y Emilio González.
VOTACIÓN 2025

Higgins y González pisan el acelerador a solo horas de la elección de alcalde en Miami
Foto de referencia, la policía acordona la escena de un crimen durante la investigación.
SUCESO

Confirman la identidad de un matrimonio fallecido en un tiroteo al suroeste de Miami-Dade

No todo fue fácil. El fallecimiento de dos miembros muy queridos, Juan Estévez y Raúl Camaliche, representó el desafío más duro durante su mandato. Ambos contribuyeron significativamente al éxito del club, y su partida tuvo un profundo efecto en la organización. “Todos somos voluntarios, y a lo largo de los años, trabajando juntos en eventos y enfrentando los retos de mantener nuestro compromiso con la comunidad, nos convertimos en una familia. Perder a un miembro de esta familia nunca es fácil”, confiesa.

Aun así, su gestión dejó un legado claro: unidad. “Celebrar el cincuenta aniversario reunió a todas las generaciones de nuestra organización y generó un fuerte sentimiento de orgullo y colaboración. Ese espíritu se mantiene hoy y continuará revitalizando al club en los años venideros”, explica.

De cara al futuro, su visión es mantener la esencia que ha sostenido al club durante cinco décadas: “seguir sirviendo a nuestra gente y soñar en grande”. Según Pablo Lau, es vital continuar con campañas de recaudación de fondos, alcanzar nuevos logros —como el 75 y 100 cumpleaños de la institución— y atraer nuevos miembros con ideas afines dispuestos a ofrecer su tiempo y talento para contribuir al bien común.

Alcanzar el cincuentenario del club, manteniendo una labor social impecable, no solo simboliza un número; refleja la entrega y dedicación de generaciones de colaboradores.

“Es un gran orgullo y un honor ver cómo lo que comenzó como una modesta reunión vecinal, Open House, se transformó en el Calle Ocho Music Festival, el festival de música latina más grande del país. Pero, por encima de todo, nos llena de satisfacción conocer cómo nuestro trabajo ha beneficiado a tantos jóvenes y adultos mayores a lo largo de estos 50 años. Saber que hemos dejado una huella positiva en la ciudad es, sin duda, nuestro mayor logro”, concluye.

Temas
Te puede interesar

Medio siglo de compromiso: el legado de Tom Falcon al frente del Club Kiwanis de La Pequeña Habana

Leslie Cartaya: una de las voces que celebrara los 50 años de servicio de los Kiwanis

Frank Lago quiere ser la voz en Tallahassee de los condominios contra la corrupción

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
Represión

EEUU arremete contra el "régimen criminal de Maduro" por muerte en prisión de exgobernador opositor

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
Política exterior

Europa responde con cautela y preocupación al giro de Trump con nueva Estrategia de Seguridad Nacional

Un agente del FBI investiga en el área del crimen. Imagen referencial.
INVESTIGACIÓN

Crimen atroz en Florida: acusan a adolescentes de asesinar y quemar el cuerpo de una menor en el bosque

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Premio Editorial El Ataje 2025.
LETRAS

Premio Editorial El Ateje 2025 anuncia a sus galardonados

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
TECNOLOGíA

Trump firmará orden que limite regulación de IA al gobierno federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
MÁS REGULACIÓN

DeSantis propone Declaración de Derecho del ciudadano frente a IA y limitar expansión de centros de datos en Florida

Eileen Higgins y Emilio González.
VOTACIÓN 2025

Higgins y González pisan el acelerador a solo horas de la elección de alcalde en Miami

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida. 
PRÓXIMO AJUSTE

Precio de la gasolina en Florida baja a $2.92, pero AAA advierte un inminente repunte

Daniel Benítez, periodista de Univisión 23 durante la presentación al aire del reportaje con el que gano el premio Emmy.
RECONOCIMIENTO

Periodista Daniel Benítez gana un Emmy por reportaje sobre los balseros cubanos