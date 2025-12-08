Celebrando medio siglo de compromiso: la experiencia de Pablo Lau al frente del Club Kiwanis

MIAMI . - Haber presidido el Club Kiwanis de La Pequeña Habana entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 fue para Pablo Lau una experiencia única y profundamente significativa. Durante su gestión, tuvo el honor de iniciar la celebración de cinco décadas del club, un hito que refleja el valor de medio siglo de servicio comunitario sostenido.

“Pocas organizaciones sin fines de lucro de base logran alcanzar 50 años, y eso ya es un gran logro”, comenta. Para él, lo más enriquecedor fue escuchar las historias de los miembros fundadores sobre la creación de la organización y eventos emblemáticos como el Festival de Música de la Calle Ocho o Carnaval Miami, pero, sobre todo, las historias de impacto en la comunidad. “Eso representa la esencia de nuestro voluntariado y de nuestro trabajo. Celebrar este hito con miembros, patrocinadores y simpatizantes fue un momento verdaderamente memorable”, agrega durante esta entrevista.

No todo fue fácil. El fallecimiento de dos miembros muy queridos, Juan Estévez y Raúl Camaliche, representó el desafío más duro durante su mandato. Ambos contribuyeron significativamente al éxito del club, y su partida tuvo un profundo efecto en la organización. “Todos somos voluntarios, y a lo largo de los años, trabajando juntos en eventos y enfrentando los retos de mantener nuestro compromiso con la comunidad, nos convertimos en una familia. Perder a un miembro de esta familia nunca es fácil”, confiesa.

Aun así, su gestión dejó un legado claro: unidad. “Celebrar el cincuenta aniversario reunió a todas las generaciones de nuestra organización y generó un fuerte sentimiento de orgullo y colaboración. Ese espíritu se mantiene hoy y continuará revitalizando al club en los años venideros”, explica.

De cara al futuro, su visión es mantener la esencia que ha sostenido al club durante cinco décadas: “seguir sirviendo a nuestra gente y soñar en grande”. Según Pablo Lau, es vital continuar con campañas de recaudación de fondos, alcanzar nuevos logros —como el 75 y 100 cumpleaños de la institución— y atraer nuevos miembros con ideas afines dispuestos a ofrecer su tiempo y talento para contribuir al bien común.

Alcanzar el cincuentenario del club, manteniendo una labor social impecable, no solo simboliza un número; refleja la entrega y dedicación de generaciones de colaboradores.

“Es un gran orgullo y un honor ver cómo lo que comenzó como una modesta reunión vecinal, Open House, se transformó en el Calle Ocho Music Festival, el festival de música latina más grande del país. Pero, por encima de todo, nos llena de satisfacción conocer cómo nuestro trabajo ha beneficiado a tantos jóvenes y adultos mayores a lo largo de estos 50 años. Saber que hemos dejado una huella positiva en la ciudad es, sin duda, nuestro mayor logro”, concluye.