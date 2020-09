Así lo dio a conocer el alcalde condal durante una conferencia de prensa telemática, en la que estuvieron presentes las doctoras especialistas en enfermedades contagiosas Aileen Marty y Lilian M. Abbo.

“Hay que entender que los nuevos casos de coronavirus bajan, pero el virus continúa vivo y hay que mantener medidas sanitarias, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico”, señaló la doctora Marty.

Actualmente, el toque de queda, que fue establecido a comienzos de julio, está vigente entre 10 p.m. y 6 a.m. y quela razón de su existencia es “evitar la celebración de fiestas privadas” e incluso celebraciones clandestinas en locales comerciales, que juntan cientos de personas y ayudan a propagar el virus.

El alcalde enfatizó que el nuevo horario, entre 11 p.m. y 6 a.m, “no estará vigente hoy ni mañana ni esta semana, sino el lunes 14 de septiembre” y que solo habrá una excepción el domingo 13, cuando los equipos de fútbol Dolphins y Patriots jueguen en el Hard Rock Stadium.

“Quienes vayan a ver el juego tendrán que llevar consigo los boletos cuando salgan tarde del estadio, por si la Policía los para”, subrayó el alcalde.

Entretanto, permanecerá vigente la orden de usar mascarillas y guardar la distancia física de seis pies entre personas en locales comerciales y lugares públicos. “Si no, serán multados 100 dólares, incluso 500 dólares los negocios que incumplan la regla, además de que podrían ser cerrados”, recalcó.

Dada la mejoría en las cifras de nuevos casos y hospitalizaciones, el acalde reconoció “hemos mejorado, pero no podemos bajar la guardia. Si continuamos avanzando podremos relajar más medidas, reabrir la economía como queremos”.

A la pregunta sobre cuándo podrían reabrir bares, discotecas, cines y tetaros, el alcalde Giménez respondió “aún no y probablemente demore, mientras no tengamos una vacuna”.

Y es que existe una gran diferencia, según los médicos especialistas, “entre reabrir restaurantes, parques o bares o discotecas o salas de teatro” porque en esos lugares se conglomera una mayor cantidad de personas, que incluso interactúan entre ellas

“No es capricho. Son datos que obtenemos de otras ciudades y países. No son lugares seguros mientras no tengamos una vacuna”, opinó la doctora Abbo.

Respecto a las reuniones de familias y amigos en casas, la especialista Marty argumentó que “son lugares de alto riesgo de contagio” porque “son personas que vienen de diferentes lugares, que tal vez tienen el virus y no lo saben, y dadas por el cariño que existe entre ellos se abrazan y se besan y eso propaga la enfermedad”.

Y alertó: “Sí, deben usar mascarillas, mantener la distancia y reunirse al aire libre, donde es menos peligroso ser contagiado”.

Por otra parte, la doctora Abbo acentuó: “No podemos entrar a una casa y multar por no usar mascarillas. Hay que entender que se trata de tener conciencia social. No podemos regresar a los altos números de abril y julio. No es momento de hacer fiestas ni grandes reuniones familiares”.

En relación con la posible reapertura de las escuelas, “la autoridad escolar analiza la posibilidad de reabrirlas y estoy segura de que ellos tienen en cuenta los datos y las probabilidades. Tenemos que ver qué sucede en las próximas dos semanas”, manifestó la doctora Marty.

De hecho, Miami-Dade ha mantenido la tasa de pruebas y positivos de los últimos 15 días por debajo de 10%, exactamente 6. 46%, según informó la autoridad condal el miércoles 9 de septiembre.

Vale recordar que la tasa recomendada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), para establecer la llamada “nueva normalidad”, es menos de 10% con tendencia al 5% por 14 días.