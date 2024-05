Miami-Dade ubica a tres escuelas entre las 100 mejores del país

MIAMI.- En la lista anual de las 100 mejores escuelas del país se encuentran tres centros educativos del distrito escolar de Miami-Dade , y 16 entre las mejores de Florida, según el informe anual de U.S. News & World Report.

Entre los 17,660 centros clasificados a nivel nacional, se ubicaron en el Top 100 las escuelas Marine Academy of Science & Technology Florida International University (MAST@FIU) de Virginia Key, que ocupó el lugar 61; José Martí MAST 6-12 de Hialeah, en el puesto 63, mientras que Design & Architecture Senior High School (DASH) ubicada en Design District de Miami se alzó con el peldaño 73.

U.S. News & World Report analiza casi 25,000 escuelas secundarias de todo el país, incluyendo las tradicionales, las Magnet y las charters en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

La importante revista especializada en política, economía, salud y educación evaluó seis aspectos educativos fundamentales, como las pruebas de programas de cursos avanzados (Advanced Placement, AP) y la prueba de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate, IB), el rendimiento escolar, la destreza en Matemáticas y Lectura, así como la tasa de graduación y la brecha de rendimiento.

Por otra parte, 16 escuelas de M-DCPS se clasificaron entre las 100 mejores de Florida.

#7 MAST@FIU

#8 Jose Marti MAST 6-12 Academy

#9 DASH

#13 Young Women’s Preparatory Academy

#14 Terra Environmental Research Institute

#17 Maritime & Science Technology (MAST) Academy

#18 iPreparatory Academy (iPrep)

#21 International Studies Preparatory Academy

#23 MAST Academy @ Homestead

#28 New World School of the Arts

#31 Coral Reef Senior High School

#34 Miami Arts Studio @ Zelda Glazer

#72 Law Enforcement Officers Memorial High School

#89 Barbara Goleman Senior High School

#92 BioTECH @ Richmond Heights 9-12

#99 Arthur & Polly Mays Conservatory of the Arts

