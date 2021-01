Miami lleva vacunas a casa de los más ancianos 

“En este condominio estamos vacunando a 75 personas mayores de 65 años, las más vulnerables a la pandemia. Un evento que no sería posible sin el esfuerzo mancomunado de los funcionarios electos de las diferentes organizaciones y gobiernos”.

El regidor de la ciudad explicó que una unidad móvil, integrada por ocho bomberos paramédicos, se había trasladado hacia el lugar para administrar la primera de las dos dosis del fármaco que los residentes recibirán bajo el programa de lucha contra el COVID-19.

DSCN9561.JPG De izquierda a derecha; congresista federal María Elvira Salazar, comisionado de la ciudad Joe Carollo; alcalde de Miami, Francis Suárez e Ileana García, senadora estatal.

El pasado 14 de enero, el Gobierno estatal de Florida envió a Miami un lote de 4.000 vacunas y una semana después envió unas 7.000 dosis para que sean administradas por la Ciudad, en iniciativas como esta y en el punto de vacunación creado a tal efecto en el Marlins Park Stadium.

Joe Carollo, comisionado del distrito 3 de Miami, aseguró que cada persona mayor que esté en riesgo recibirá una vacuna.

“Este será el año de la esperanza. El año en que verán la luz al final del oscuro túnel del COVID-19. El año en que vamos a realizar una vida más normal, como la que conocíamos antes de este virus chino, que nos enviaron acá”.

“Florida nuevamente sirve de ejemplo nacional sobre cómo los servidores públicos, de los diferentes niveles, deben trabajar juntos. Estoy muy honrada que esta iniciativa haya comenzado en mi distrito 27, donde viven la mayor cantidad de ancianos bajo la tutela del condado”, sostuvo la congresista federal María Elvira Salazar.

La expresentadora de televisión aprovechó la presencia de la prensa para explicar porqué no pudo asistir a la inauguración del presidente Joe Biden. Según afirmó aún se encuentra convaleciente de su padecimiento cardiaco. Su médico no le aconsejó someterse al frío y a una ceremonia tan larga. Lamentó no poder asistir a la fiesta de la democracia.

“Es importante poder darle confianza a nuestros padres y abuelos” y es lo que estamos haciendo con estas vacunas señaló Ileana García, senadora estatal.

Por su parte, María de Jesús Hernández, una de las residentes vacunadas, catalogó la iniciativa de maravillosa. “Ellos han venido para acá, no hemos tenido que salir y nos han atendido muy bien”.

Hernández reconoció que al principio ella temía los posibles efectos secundarios de la vacuna, sin embargo, después sintió miedo no estar inmunizada y por eso se vacunó. La octogenaria llamó a todas las personas mayores a vacunarse, “porque este virus no perdona a nadie, ni a niños ni a viejos”.

El alcalde Suárez añadió que su esperanza era que el presidente Joe Biden envíe mayor cantidad de vacunas, como prometió. “Lo que nos permitirá acelerar el ritmo de nuestro programa de lucha contra el virus”.

Según el Departamento de Salud de Florida, en Miami-Dade se han inoculado cerca de 110.000 personas.

