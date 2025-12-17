Miles de fieles celebran a San Lázaro en el Rincón de Hialeah

HIALEAH . – Como cada año, la comunidad cubana y los seguidores de la santería se congregaron la noche del 16 de diciembre en el Rincón de San Lázaro para celebrar la tradicional víspera en honor al santo conocido como el “sanador de los enfermos”. La jornada se caracterizó por una combinación de devoción, rituales y fuerte presencia comunitaria.

Desde tempranas horas de la tarde, cientos de fieles llegaron al recinto, ubicado en el corazón de Hialeah, llevando velas, estampas y ofrendas, siguiendo la tradición que honra a San Lázaro, también identificado con Babalú Ayé en la religión yoruba. Entre los asistentes se podían ver familias enteras, desde niños hasta adultos mayores, participando activamente en las ceremonias y cantos dedicados al venerado santo.

La antesala incluyó la quema de velas, rezos colectivos y la preparación de ofrendas de alimentos y flores, prácticas que los creyentes consideran fundamentales para recibir bendiciones y protección.

Los organizadores, junto a los voluntarios encargados de coordinar la llegada de los participantes y garantizar que la jornada de actividades se desarrolle de manera ordenada y segura, hicieron un llamado al respeto de las normas de seguridad y al cuidado del espacio, destacando la importancia de mantener viva la tradición sin descuidar la convivencia ciudadana.

La celebración del 16 de diciembre sirve como preámbulo a la festividad central del 17 de diciembre, cuando miles de fieles celebran la fecha alrededor del mundo y, en Hialeah, seguirán llegando hoy para rendir homenaje al santo y renovar sus promesas.

Para la comunidad devota del sur de la Florida, estos días representan no solo una expresión de fe, sino también un espacio de encuentro cultural y espiritual que fortalece los lazos de identidad y tradición. Por ello, el festival de San Lázaro, que comenzó ayer martes, continuará hasta el jueves 18 de diciembre, con misas, jornadas de oración, unción a los enfermos y procesiones en la sede principal y también en su dependencia sur en la 17390 SW 200 TH ST MIAMI FLORIDA 33187.