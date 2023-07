Hialeah: nueva sede de alcaldía sería fuente de ingresos millonarios

A finales de año pasado, la constructora Terra Internacional Service LLC lanzó una propuesta no solicitada a la alcaldía de Hialeah para construir un nuevo complejo integral de gobierno en el lote municipal de 2.242.033 pies cuadrados -unos 55 acres- adyacente al ocupa el Departamento de Policía, en 900 East 56th St.

La nueva edificación, además de la alcaldía, albergaría distintos departamentos y servicios municipales, construcción, obras públicas, servicios comunitarios, finanzas, parque y recreación, entre otros.

Según la propuesta no solicitada, a cambio Hialeah debería ceder a Terra durante 99 años el 63% del terreno de 55 acres para levantar un moderno centro logístico que crearía oportunidades laborales e ingresos fiscales para la ciudad.

El 24 de enero pasado, en reunión ordinaria del concejo municipal, el alcalde Bovo recibió autorización para contratar al Grupo Asesor Lambert para realizar un análisis financiero independiente de todas las propuestas en competencia, AECOM para crear el paquete de criterios y ayudar durante el proceso de adquisición y a la firma de abogados Akeman. La única limitación es que el estudio puede exceder los 428.000 dólares, entre las tres firmas.

“Si aceptamos la propuesta, la Ciudad por ley estatal, tiene que abrir un concurso público para que otras compañías puedan licitar”, así explicó el proceso a DIARIO LAS AMÉRICAS el alcalde Bovo, quien reconoció estar muy interesado.

Hialeah -07-11 at 11.09.54 PM.png Terreno propiedad de Hialeah Miami-Dade

Buscar dinero

El presupuesto de Hialeah para el presente año fiscal, a pesar de los recortes, se quedó 4.1 millones de dólares por debajo. Por ello, el gobierno de la ciudad está tratando de ser creativo para lograr aumentar el fondo general de la municipalidad que es de 183.1 millones de dólares. La principal fuente de ingreso de dicho fondo son los impuestos al valor de la propiedad que suman unos 92 millones de dólares.

Una forma de incrementar la recaudación en concepto de impuesto, sin aumentar el amillaramiento, es crear nuevas propiedades en el municipio. Se intentó infructuosamente con el plan de anexar la zona industrial de Brownsville. Una iniciativa abandonada el pasado 23 de mayo, tras la presión ejercida por los residentes del área afectada, quienes se opusieron al considerar que la anexión les incrementaría los impuestos y afectaría a ese barrio de mayoría afrodescendiente.

“Como alcalde, tenemos la obligación de estudiarlo, si se logra o no, eso es otra cosa”, sostuvo Bovo.

“Lo interesante de la propuesta de levantar una nueva sede municipal es que pone en juego terrenos que hoy día no pagan impuesto y se encuentran en zona donde podrían producir mucho dinero. Si mudamos la ubicación actual del Ayuntamiento, el terreno donde está construida la Ciudad -501 de Palm Avenue- que no produce impuestos, se convierte en un activo”.

“El reto de tener los policías y bomberos que pide el pueblo, cuesta dinero. Intentamos satisfacerlo sin sacárselo del bolsillo al contribuyente. Hay que encontrar otras maneras de buscar el dinero”, se justificó el alcalde.

Hialeah.JPG Departamento de Construcción Hialeah CÉSAR MENÉNDEZ/DLA

Idea interesante

Por su parte, el concejal Bryan Calvo considera que la idea en general es buena.

“Este es el último terreno público importante que le queda a la Ciudad. Tiene 55 acres. Realmente se está usando muy poco, como parqueo para guaguas y carros del ayuntamiento. Además, existen dos edificios pequeños, del Departamento de parques y del Departamento de Calles. Cómo los valores de la propiedad han subido dramáticamente, la utilización del terreno sería una fuente de ingreso para las arcas públicas.

Una ganga para el inversionista

En donde el concejal ve el problema es que “cada acre de terreno en Hialeah tiene un valor aproximado de 3 millones de dólares. Estamos hablando de que el precio de ese terreno en el mercado es de unos 170 millones de dólares”.

“Llega Terra y hace esta propuesta no solicitada. Pero resulta que el representante de Terra era el jefe de campaña del alcalde Bovo y [Félix] Lasarte era jefe Oscar de la Rosa el hijo de Bovo y es abogado de Terra”.

Al concejal le llama la atención que el alquiler propuesto por 99 años es de un dólar anual, es decir gratis. “La ciudad de Hialeah recibiría una alcaldía nueva, idéntica a la alcaldía existente, con los mismos pies cuadrados, pero obviamente será un edificio más moderno y con una arquitectura más bonita, más dos pequeños edificios adicionales para los departamentos de Calle y de Parques”.

Sin embargo, “Terra quiere construir un millón de pies cuadrados de almacenes comerciales, que rentaría a los negocios que ellos deseen, durante 99 años”.

Según el concejal, “aunque aún no se conocen los números reales, los futuros impuestos de este terreno, explotado por Terra serían de alrededor de un millón de dólares al año”.

Bryan hace un cálculo rápido, cuánto cuesta levantar el nuevo edificio de la alcaldía: 20 o 30 millones, más los otros dos pequeños edificios de oficina.

El concejal llega a esta conclusión: “La propuesta para el inversionista es una tremenda ganga. Si la Ciudad vende ese terreno a precio de mercado, recibiría mucho más dinero”. Encima del monto de la venta, la Ciudad recibiría un importe anual procedente de los impuestos municipales futuros.

Terreno Hialeah 7524.JPG Terreno de Hialeah CÉSAR MENÉNDEZ/DLA

Solución a problemas existentes

Bryan considera que la oferta de Terra no está en sintonía con las necesidades existentes en la ciudad. “No necesitamos almacenes, ni más camiones dentro de la ciudad, necesitamos viviendas. Algunas estimaciones afirman, que en ese terreno se pueden construir más de 2.000 viviendas. ¿Sabes la cantidad de inversionistas que correrían para levantar esas casas?

Por otra parte, “muchas compañías estarían dispuestas a firmar un contrato de alquiler por 99 años para manejar los edificios que allí se construyan. Hialeah se beneficiaría al contar con más viviendas -no tienen que ser para personas mayores, podrían unidades ser para la clase trabajadora- a eso hay que sumarle el beneficio de los impuestos”, insistió.

Bryan ve una gran oportunidad para Hialeah. “Tenemos gran dificultad para retener a los empleados de la Ciudad, a quienes trabajan en el 911, policías, bomberos, los empleados del Departamento de Agua. Desgraciadamente no podemos aumentar los salarios como hacen otras ciudades. Pero sí podríamos ofrecer este tipo de viviendas a un precio más bajo que el mercado. Ese es un incentivo que la Ciudad podría utilizar para retener a sus empleados. No es una idea nueva, la Junta Escolar también lo planteó. Construir casas para ofrecer a los educadores”.

Terreno Hialeah 7513.JPG Terreno de Hialeah. CESAR MENENDEZ DLA

Muchos estudios

A Bryan le llama la atención la cantidad de estudios que la administración de Bovo ordena. Se hizo un estudio para elegir al nuevo jefe de policía, se hizo un estudio para anexar a Brownsville, se hace un estudio para ver si nos quedamos con el Departamento de Agua, se hizo está haciendo un estudio para decidir si es buena la oferta de Terra y se hace otro estudio para hacer un Plan Maestro que guíe a la Hialeah por los próximos 25 años.

“Nosotros estamos costeando todos esos estudios que no son baratos. Al final del día, si la Ciudad no acepta la propuesta de Terra, y más adelante tenemos otra propuesta de otra compañía, tendríamos que hacer otro estudio. Yo propuse solicitar primero todas las propuestas y cuando las tuviéramos sobre la mesa, realizar el estudio concerniente”.

Al final de la jornada, “diga lo que diga el estudio, el alcalde y el Concejo decidirán lo que hay que hacer. Miren lo que sucedió con el estudio de Brownsville”, encargado a The Corradino Group por 20.000 dólares y fue incapaz de detectar algo tan simple como el sentimiento de los residentes de lugar.

A la pregunta de por qué no son los especialistas de la Ciudad quienes realizan los estudios que le interesan al alcalde, Bryan indicó:

"La ganga está en el estudio. Por eso me opuse al último. Me pareció exagerado que el alcalde solicitara un estudio por 1.2 millones de dólares, que se le pagarán a la empresa Plusurbia para que nos diga cómo Hialeah va a lucir en 25 años. Eso no lo sabe nadie, ni con una bola de cristal”.

@menendezpryce

cmenendez@diariolasamericas.com