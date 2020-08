Organización de exiliados cubanos reclama una disculpa a Debbie Mucarsel-Powell

Además, FACE se esmera en promover la buena voluntad hacia los cubanoamericanos y en desarrollar una mejor comprensión y cooperación con otros grupos de la comunidad de Miami. FACE siempre ha animado a los medios a proporcionar una cobertura justa y equilibrada y ha dado respuesta a reportajes en los que se ofrecen visiones sesgadas o erróneas de la comunidad cubana.

Durante una caravana de campaña el 8 de agosto de 2020 la congresista federal Debbie Mucarsel-Powell declaró que “nadie pensaba que íbamos a poder confrontar al Establecimiento, el Establecimiento Republicano Cubano que se ha apoderado de la política floridana por más de 20 años.”

Si ella simplemente se hubiese referido al Establecimiento Republicano, FACE, Facts About Cuban Exiles, no hubiese escrito esta carta. Pero ella se expandió en el tema para asegurarse de que la gente supiera que ella estaba hablando no sólo del Establecimiento Republicano sino del Establecimiento Republicano Cubano, en un tono despectivo.

La congresista Mucarsel-Powell ganó por estrecho margen en el 2018 en un distrito de alta población cubana. Durante esa campaña no identificó como objetivo desbancar a los cubanos de la política. El hecho de que muchos cubanos sean Republicanos es su derecho como lo es ser Demócratas. El Establecimiento quiere decir que los votantes han establecido en el poder a aquellos que desean que los representen, y cubanos y no cubanos han votado por igual en las elecciones de la Florida.

Siendo una población de 1,213,438 millones de cubano-americanos en la Florida (Censo 2010) no es una sorpresa que estos se hayan establecido en la política como lo han hecho en muchos otros campos del quehacer merced a la gran libertad política que los cubanos disfrutan en Estados Unidos en comparación con la falta de libertad en su país natal.

Por este medio pedimos que la congresista Mucarsel-Powell del Distrito26 que inmediatamente se retracte y se disculpe por sus comentarios de desprecio hacia la comunidad cubano-americana.

Atentamente,

Eduardo J. García, Presidente de la Junta Directiva

FACE (Facts About Cuban Exiles)