En efecto, Publix anunció, a través de su vocera Maria Brous, acorde a Local10 News, que un empleado de la tienda localizada en calle 56 y avenida 94 del SW “dio positivo” y que por ello el establecimiento “fue sometido a una limpieza general profunda, acorde a las instrucciones dadas por la autoridad nacional del Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), además de nuestros protocolos diarios de limpieza y saneamiento”.

El pasado viernes 27, horas antes de que Publix anunciara la existencia de un empleado contagiado y que la tienda fuera sometida a “limpieza general profunda”, trabajadores del establecimiento desconocían, o negaron, la existencia del caso en cuestión.

“No, para nada. Aquí no hay ningún caso positivo”, aseguró una vendedora de la sección de licores y vinos en la tienda.

Dos minutos después, uno de los asistentes del administrador fue más preciso: “No tenemos conocimiento sobre eso”.

Un comunicado emitido por la cadena de supermercados señaló: “Como parte de la respuesta general de Publix al COVID-19, la compañía ha implementado un programa de desinfección intensificado, que enfocamos en superficies de alto contacto como almohadillas táctiles, manijas de puertas y cajones, teléfonos y computadoras”.

Ni mascarillas ni guantes

A diferencia de otros supermercados y locales comerciales, que exigen a sus empleados usar mascarillas y guantes desechables, Publix apuesta por acatar las recomendaciones del CDC: “Solo personas que hayan estado expuestos y muestren síntomas del virus".

En otras palabras, la autoridad nacional de Prevención y Control de Enfermedades plantea que usar mascarillas o guantes “hace poco para evitar la exposición al virus" si se está cerca de personas infectadas.

El informe también señala que “los guantes y las mascarillas son mucho más necesarios para los trabajadores de la salud, donde ya se detecta cierta escasez de ese tipo de suministros en hospitales, donde realmente se necesitan".

Pero hay más. También se cree que el uso de “protección personal, como guantes o mascarillas, puede dar una falsa sensación de seguridad" y las personas podrían “cometer errores” como “estar menos decididos a no tocarse la cara ni lavarse las manos.

Imagen negativa

Una plancha de plástico, que mide aproximadamente dos pies de ancho por tres de alto, separa las cajeras de la afluencia de clientes que se aprestan a pagar los productos adquiridos.

Por otra parte, unos trozos de cinta azul marcan en el suelo la distancia requerida, tal como lo dictaminó el Gobierno condal de Miami-Dade, pero entre los pasillos del supermercado, de cara a los anaqueles de productos y comestibles, los empleados realizan sus labores a mano limpia, rodeados de clientes.

“Tratamos de mantener distancia”, comentó un joven trabajador que depositaba latas de leche en un estante y no quiso decir más.

A diez pasos de allí, una empleada colocaba ensaladas y quesos, debidamente cubiertos por plástico, como exige la ley, también a mano limpia.

Unos minutos después encontramos en el estacionamiento al joven trabajador que no quiso hablar más: “Pedimos usar mascarillas y guantes pero nos dijeron que no es necesario. Que el CDC no lo recomienda pero creo que hay más. Pienso que no quieren dar una imagen negativa (de enfermedades) y yo necesito mi trabajo para pagar mis cosas”.