“Yo fui uno de los tantos sorprendidos con la eliminación de Penelas”, reconoció el consultor político Andrés Sánchez, de la firma Sánchez & Associates.

“Al parecer, a sus adversarios le funcionó la táctica de culpar a Penelas del desastre que tuvo el impuesto del medio centavo, que buscaba mejorar el transporte público y ampliar el Metrorail. Desastre que vino después de su administración (1996-2004), sobre todo cuando el alcalde Carlos Giménez ordenó y la actual Comisión condal permitió el desvío de fondos a otros asuntos. Pero, desafortunadamente, los culpables no fueron tomados en cuenta”, argumentó.

La campaña final por la alcaldía condal comenzó minutos después del cierre de los colegios electorales el martes 18. Bovo Jr. apuesta por tomar las riendas del Gobierno de Miami-Dade, con un presupuesto anual de 9.000 millones de dólares y cerca de tres millones de habitantes, para enfocar su gestión en "promesas que se puedan cumplir”, a la vez que pueda “evitar” que el condado se convierta en un “bastión liberal”, como asegura que lo son Nueva York, Chicago y San Francisco.

Entretanto, Levine Cava insiste en “hallar soluciones para salvaguardar la salud pública y frenar los daños del coronavirus”, al mismo tiempo que se atienda “el alto costo de la vivienda, los problemas del tránsito y el medio ambiente”.

Daniella Levine Cava Daniella Levine Cava, candidata demócrata a la alcaldía de Miami-Dade, de cara a los comicios de noviembre. JJ BLANCO H

Según los datos publicados por la autoridad de Elecciones de Miami-Dade, del millón y medio de ciudadanos inscritos para votar, 41.5% son demócratas, 26.6% son republicanos y 30.9 son independientes, lo que podría definir el resultado de cualquier contienda electoral en un año de elecciones presidenciales.

“Levine-Cava comienza como favorita porque esta campaña de alcaldía, que tradicionalmente no es partidista, ahora se torna en gran medida partidista”, opinó Mike Hernández, analista político para Telemundo 51.

“Daniella es demócrata y Bovo es republicano. Y el bando de Levine-Cava intentará calificar a Bovo como partidario del presidente Donald Trump en un condado donde Trump perdió ante Hillary Clinton por 30 puntos en 2016. El equipo de Bovo necesita que modere sus posiciones y tenga una plataforma más popular para ganar las elecciones, lo que todavía puede hacer si aplica una buena estrategia”, señaló Hernández.

Esteban Bovo Esteban Bovo, candidato republicano a la alcaldía de Miami-Dade de cara a los comicios de noviembre. JJ BLANCO

En el apartado dedicado al Congreso federal, la republicana María Elvira Salazar logró el pase a la final del distrito 27 en noviembre, frente a la actual congresista demócrata Donna Shalala.

“La victoria de María Elvira no me sorprende. No obstante, no creo que le gane a Shalala en 2020, cuando ya perdió por seis puntos en 2018. El electorado en ese distrito es hoy más demócrata que ayer”, afirmó el analista político.

Por otra parte, el republicano Carlos Giménez también obtuvo, como se esperaba, el pase a la final del distrito 27 en noviembre, frente a la actual congresista demócrata Donna Shalala.

“Giménez obtuvo 59%, debería haber ganado más del 60%. El reconocimiento de su nombre (como alcalde de Miami-Dade) y el acceso a los donantes de la campaña deberían haberle resultado en un mayor margen de victoria. Sin embargo, el aspirante Omar Blanco trabajó muy duro y alcanzó casi 41 %. Giménez sigue siendo la mejor propuesta republicana para enfrentar a Debbie Mucarsel-Powell, pero Debbie comienza como una de las favoritas porque es la titular y tiene mucho más dinero hasta ahora” para pagar publicidad, comentó Hernández.

Comisión

De los siete asientos de la Comisión condal que fueron a elecciones, resalta el revés de la activista comunitaria Sybrina Fulton frente al alcalde de Miami Gardens Oliver Gilbert por el distrito 1.

“Era una batalla fuerte: la fuerza de una madre que arrastraba

la trágica muerte de su hijo Trayvon Martin, frente a la experiencia política del alcalde de la tercera municipalidad más grande del condado”, apuntó el consultor político Sánchez.

En el distrito 3 todos daban por ganador al comisionado de Miami Keon Hardemon, quien obtuvo 49.41%, aunque muchos también esperaban, dada la notoriedad del nombre, que el hombre ganara el puesto sin tener que ir a segunda vuelta.

Tal vez el distrito condal que más batalla tuvo fue el número 5, el que ganó Eileen Higgins hace dos años contra pronósticos y volvió a ganar con 47.29 % frente a Renier Díaz de la Portilla, que alcanzó 39.37%. Ambos pasan a la segunda ronda en noviembre.

Elecciones Miami-Dade 2020 Hialeah.jpg Un hombre recibe información antes de entrar a un precinto electoral en la ciudad de Hialeah, el 18 de agosto de 2020.

“Fue una ardua contienda. Higgins es muy popular en su distrito, pero hay fuerzas que lanzaron una cuestionable campaña política, en la que le acusaron de ser admiradora del Che Guevara, entre otras cosas”, recalcó Sánchez.

La exalcaldesa de Perrine Cindy Lerner logró el pase a segunda vuelta junto a Raquel Regalado, pero según los analistas si Regalado no logró quedar en primer lugar en la primera vuelta, mucho menos lo logrará en la segunda.

“Lerner es demócrata y Regalado republicana, y aunque esta contienda local tampoco es partidista, ya dijimos que ambas tendencias saltarán en las urnas cuando acudamos a votar en las elecciones presidenciales”, opinó Sánchez.

El comisionado Joe A. Martínez ganó el distrito 11 sin necesidad de segunda vuelta, tal como muchos esperaban, mientras René García ganó el 13 con un rotundo 77.09% que le evitó regresar a las urnas en noviembre.

Aeropuerto

En Miami se libró una especie de consulta pública sobre la labor del alcalde condal, Giménez, por su gestión contra el coronavirus. La Ciudad de Miami preguntó a sus votantes si “apoyaría exigir poner en práctica exámenes médicos a todos los pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Miami para detectar el virus COVID-19, y la respuesta fue un contundente sí, con el 84.74 % de los votos contabilizados.

La pregunta no es vinculante, o sea que no está sujeta a obligación, pero es definitivamente una táctica de presión para instar a Giménez a pensar dos veces una medida que satisfaga a los votantes de Miami.

“No creo que la táctica de presionar ahora a Giménez con el voto de Miami funcione”, comentó el consultor político Sánchez.

“Giménez no va a reelección como alcalde y ahora mira más hacia el sur del condado y Los Cayos, donde se encuentra el distrito 26 del Congreso, al que aspira representar si gana las elecciones en noviembre. Esa es su prioridad electoral ahora”, argumentó.

No obstante, Sánchez cree que el rotundo sí de Miami a la pregunta podría tener efecto en otros políticos: “Tanto el Congreso en Tallahassee como el Gobierno en Washington podrían prestarle atención. A ellos sí les importa el voto de Miami ahora”.

Distrito escolar

Cuatro de los nueve escaños que conforman la Junta Escolar de Miami-Dade, que es el cuerpo rector que administras las reglas de las escuelas públicas; fueron discutidos en las urnas, y estos son los finalistas que irán a segunda vuelta en noviembre:

En el distrito # 3, que abarca desde Sunny Isles hasta Miami Beach, e incluye algunas zonas del centro de Miami, Lucía Baez-Geller y Russ Rywell optarán por el puesto en noviembre, luego de obtener 27.64% y 25.92% de los votos, respectivamente.

Centro Votación Miami Beach elecciones 2020 .jpeg Vista de uno de los centros de votación en Miami Beach, el 18 de agosto de 2020, durate las elecciones primarias. Cesar Menéndez/ DLA

También está el distrito 5, que cubre una amplia zona que va desde Doral hasta la calle 6 del SW en Miami, la concejal de Doral Christi Fraga, que cambió de ruta en su carrera política, enfrentará a Mara Zapata, tras recibir 38.88% y 38.59% del sufragio depositado.

En Kendall y áreas adyacentes situadas al sur está delineado el distrito 7 que fue ganado en primera vuelta por Lubby Navarro, con 54.71% de votos.

El distrito 9 necesita sorpresivamente segunda vuelta, luego de que el comisionado condal Dennis C. Moss optara por ser miembro de la Junta Escolar, tras abandonar el cuerpo legislativo de Miami-Dade, quien obtuvo 27.55% frente a 21.62% de una adversaria poco conocida, Luisa Santos.

Jueces

Asimismo, destaca la votación de quienes atenderán los tribunales condales o circuitos estatales por los próximos seis años.

En el Circuito 11, grupo 55, resultó electo en primera vuelta Joe Perkins, tras un primer intento en 2018, con 50.95% de los votos.

Por otra parte, el circuito 11, grupo 57, tuvo por ganador a Carmen Cabarga, con 51.24%, mientras Denise Martinez-Scanziani ganó el puesto de jueza en el grupo 65 con 51.24% del sufragio.

La jueza Mavel Ruíz resultó electa en el grupo 67 con 55.05% de los votos, entretanto Rosy Anette Aponte fue electa en el grupo 75 con 56.72% del sufragio emitido.

Respecto a jueces del Condado, Miguel “Mike” Mirabal fue el elegido del grupo 9 con 51.05% y Christine Bandín por el grupo 24 con 76.67% del sufragio.

Senado estatal de Florida

Los demócratas eligieron a Shevrin “Shev” Jones para representar al partido por el distrito 35 y a Javier E. Fernández por el número 39, quienes discutirán ambos puestos senatoriales en noviembre, ante un republicano y un independiente, respectivamente, que ya fueron previamente seleccionados por no tener oposición. Será una interesante contienda, que junto a las elecciones de la Cámara de Representantes podía definir en noviembre la nomenclatura política del Congreso estatal.

Representantes

Los 120 escaños de la Cámara de Representantes de Florida van a las urnas en noviembre. Y de los 17 que aporta Miami-Dade s, nueve son actualmente ocupados por legisladores demócratas y ocho por legisladores republicanos.

En el distrito 102, la demócrata Felicia S Robinson obtuvo el escaño sin necesidad de ir a segunda vuelta en noviembre, ya que no tiene opositor.

Asimismo, el distrito 103 tendrá a Cindy Polo entre los demócratas y Tom Fabricio por lo republicanos, mientras el 105 contará con una final en noviembre entre la demócrata Maureen Porras y la republicana Bibiana Potestad.

En el distrito 107, el escaño será ocupado por el demócrata Christopher Benjamin, que tampoco tiene oposición en noviembre.

Por otra parte, el demócrata Dotie Joseph representará el distrito 108 tras ganar la primaria el martes 18 y no tener contrincante en noviembre.

Lo mismo sucede en el distrito 109, que tendrá al demócrata James Bush por representante.

En el 110, la demócrata Annette Collazo se enfrentará al republicano Alex Rizo en noviembre, mientras el 111 tendrá por protagonistas al demócrata Ross Hancock y el republicano Bryan Avila.

Por el 112 el enfrentamiento estará a cargo del demócrata Nick Duran y el republicano Bruno Barreiro.

El representante demócrata Michael Grieco mantiene el escaño del distrito 113, entretanto el demócrata Jean-Pierre Bado y el republicano Busata-Cabrera se verán las caras en las elecciones de noviembre.

En el 115 la demócrata Franccesca Cesti-Browne irá a las urnas junto al republicano Vance Aloupis, entretanto el demócrata Bob Lynch enfrentará al republicano Daniel Anthony Pérez por el distrito 116 en noviembre.

El demócrata Kevin Chambliss ocupará el escaño por no tener oposición, mientras el demócrata Ricky Junquera y el republicano Anthony Rodríguez lo harán por el 118 en noviembre.

De igual forma, el demócrata Imtiaz Ahmad Mohommad y el republicano Juan Fernández-Barquín lo harán por el distrito 119, mientras el demócrata Clint Barras y el republicano Rebman López discutirán el puesto del distrito 120, también en noviembre.