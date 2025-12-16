martes 16  de  diciembre 2025
HOMENAJE

RoseMaryNews exalta trayectoria de Tomás Regalado con la "Antorcha de la Democracia"

El actual tasador de propiedades fue galardonado en la ciudad de Doral por su defensa de la libertad de prensa y sus aportes a la gestión municipal en República Dominicana

Tomás Regalado (centro), acompañado (de izq. a der.) por Chisti Fraga, Jesús Rojas, Rose Mary Santana y Alina García.

CORTESÍA ROSEMARYNEWS
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El portal noticioso RoseMaryNews otorgó la “Antorcha de la Democracia” al exalcalde de Miami y actual tasador de propiedades de Miami-Dade, Tomás Regalado, durante una ceremonia celebrada en el Diamond Venue at Doral, con el propósito de reconocer su defensa de las libertades civiles y sus contribuciones al desarrollo de la diáspora dominicana.

Los directores del medio, Rose Mary Santana y Jesús Rojas, encabezaron el acto ante autoridades locales y académicas del condado, quienes exaltaron la figura de Regalado como un referente de servicio público y el ejercicio periodístico en el hemisferio.

Reconocimiento

El evento contó con la participación de la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, quien ofreció la bienvenida oficial y proclamó la fecha como “El Día de Tomás Regalado” en la ciudad.

La comunicadora Santana fundamentó la elección de Regalado para este galardón anual tras destacar su rol actual como tasador de la propiedad, su historial como defensor de los derechos humanos y periodista asignado a la Casa Blanca en otras décadas.

Santana describió al galardonado como un ejemplo de servidor público digno de imitación para las nuevas generaciones de comunicadores y funcionarios en América Latina.

Por su parte, Rojas enfatizó el honor que representa entregar este premio desde un estado clave para el impulso de políticas democráticas regionales.

La conducción del acto estuvo a cargo de la periodista Eli López, quien presentó a diversas personalidades electas presentes en la sala, entre ellas Alina García, supervisora de elecciones del Condado Miami Dade, y la vicealcaldesa de Doral, Digna Cabral.

Aportes y compromiso

Un aspecto central de la ceremonia giró en torno a la labor educativa y social de Regalado hacia la República Dominicana.

En presencia del canciller de la Universidad del Caribe (UNICARIBE), José Alejandro Aybar M., y la vicerrectora administrativa Shahily Pimentel, los organizadores resaltaron la condición de Regalado como profesor honorífico de dicha institución.

Al tasador de propiedades se le atribuye un papel fundamental en la motivación y creación de la carrera de Gestión Municipal en el país caribeño, programa del cual han egresado cientos de profesionales.

Además de la estatuilla principal, Regalado recibió una placa de reconocimiento por sus acciones en favor de la infraestructura dominicana, tal como la gestión para la entrega del primer camión escalera al Cuerpo de Bomberos.

El homenajeado agradeció las distinciones y reiteró su afecto por la nación dominicana, al tiempo que elogió la labor de Santana y Rojas como entes activos en la protección de la democracia, labor que calificó de “aporte invaluable para las naciones”.

Velada de gratitud y cultura

La atmósfera cultural del evento incluyó la interpretación de los himnos nacionales de Estados Unidos y República Dominicana por los artistas Leonard Guanche y Yuly Fabián, respectivamente, así como la ambientación musical del violinista Marco del Risco.

Diversas organizaciones se sumaron al homenaje. La artista plástica Meliza Rub aportó un retrato y una poesía, mientras que Edward Mena, director de la Asociación Internacional de Arte y Cultura Hispana (AIPEH-Miami), entregó un certificado de honor.

Entre los asistentes destacaron figuras como Natalia Molano, directora del Hub de las Américas del Departamento de Estado de los Estados Unidos; el arquitecto Rodolfo R. Pou, presidente de DDF, y Pedro Mora, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Dominico-Americana.

El acto concluyó con un agradecimiento general a los patrocinadores y aliados que hicieron posible la velada, quienes con su presencia ratificaron el apoyo a las iniciativas que promueven los valores democráticos en la región.

