El republicano afirmó que la Casa Blanca está muy al tanto de los hechos que se están registrando en Bolivia. “Ni yo ni nadie está a favor de que no haya democracia, pero hay que entender lo que pasó, porque hay mucha información que se está compartiendo y que no es correcta”, explicó Rubio, al ratificarse en su planteamiento de que en Bolivia no hubo un golpe de Estado.

Agregó que la crisis en el país sudamericano genera “preocupación” pero, al mismo tiempo, expresó su apoyo para lograr el restablecimiento de la democracia en esa nación que estuvo gobernada por Evo Morales en los últimos 14 años, hasta el domingo pasado cuando el líder cocalero quedó “al descubierto” tras una auditoría electoral de la OEA.

Así también lo considera el candidato presidencial y oponente principal de Morales en el camino a la presidencia, Carlos Mesa, quien difundió un video en su cuenta de Twitter en el que explica por qué la teoría de golpe de Estado no se ajusta a la realidad boliviana.

Carlos D. Mesa Gisbert on Twitter Seamos claros: en Bolivia no se ha producido ningún golpe de Estado, sino una legítima y masiva movilización ciudadana, una auténtica PRIMAVERA BOLIVIANA DEMOCRÁTICA. pic.twitter.com/Huw5u6nfDV — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) November 11, 2019

En su intervención de este martes, el senador Rubio hizo énfasis en que Morales “no estaba supuesto a aspirar” en las elecciones del 20 de octubre pasado, porque –recordó– “él había perdido un referendo, con lo que no se le daba la posibilidad de aspirar a un tercer mandato, y consiguió un juez que eliminara la voluntad del pueblo, lo que le dio la oportunidad de aspirar de nuevo”.

Tras realizar una comparación entre las protestas en Bolivia y las que han tenido lugar en Venezuela, en busca de lograr la salida del dictador Nicolás Maduro, el senador de origen cubanoamericano sostuvo que “la gran diferencia es que cuando Maduro ha dado la orden de reprimir, hay individuos vestidos de militar que han cooperado con él, y hay otros que no, pero han pagado un precio muy alto”.

La enseñanza para Venezuela que se deriva del proceso boliviano, según Rubio, pone de relieve “lo que es posible cuando personas dentro de un gobierno se ponen del lado del pueblo y la ley, y no al lado de un individuo y de la corrupción”.

No obstante, el político pidió “seguir presionando a Venezuela”, al tiempo que lamentó que “no hemos encontrado un mayor apoyo, especialmente en algunos países de Europa”.

Ejemplo para el continente

Al evento realizado por la organización Ciudadanos Independientes Venezolano-Americanos, en el que se abordó el negativo impacto del socialismo en América Latina, también asistió el senador federal Rick Scott, quien dijo que observa con “optimismo” los hechos acaecidos en Bolivia y se mostró partidario de que los efectos del proceso de cambio que experimenta ese país se extiendan a otras partes del continente.

Scott coincidió con Rubio en su apreciación de que la salida de Evo Morales del poder respondió a “la presión interna y de la comunidad internacional”, argumento que contradice al expuesto por determinados sectores políticos de izquierda que están promoviendo la tesis de que el dimitente gobernante está hoy fuera del Gobierno de Bolivia, a raíz de un supuesto golpe de Estado.

Entretanto, Scott propuso que, como forma de hacerle frente al totalitarismo izquierdista, no se deje de hablar continuamente de las violaciones de los derechos humanos, especialmente en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El también exgobernador de Florida mencionó como ejemplo de resistencia las movilizaciones que se vienen produciendo periódicamente en Hong Kong, y llamó a los medios de comunicación a que sigan apoyando a la oposición venezolana, “publicando diariamente las violaciones de los derechos humanos que comete Maduro”.

Apoyo de los militares

Asimismo, el congresista floridano Mario Díaz-Balart, otro de los invitados al evento celebrado en Urbe University, se refirió a la crisis boliviana y a la renuncia de Evo Morales como una “muy buena noticia”, y destacó el “paso al frente” dado por los militares.

“Los militares se pusieron del lado del pueblo, no del lado de la represión y eso es muy positivo”, apuntó el legislador, a lo que agregó: “Esto demuestra que son regímenes débiles, insostenibles, y que cuando el pueblo realmente se pone de pie, cosas así pasan”.

Díaz-Balart considera importante “seguir apoyando a los heroicos pueblos de Venezuela, Cuba, Nicaragua”, con el propósito de que, como en el caso boliviano, “ellos también puedan tener libertad”.

Recalcó que “estamos viendo que está funcionando la presión y la solidaridad con esos pueblos” y apuntilló que “esos regímenes se ven cada día más aislados, más débiles, con menos apoyo de sus pueblos, y de la comunidad internacional”.

Un mensaje a las dictaduras

Por su parte, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, replicó una declaración del presidente Donald Trump, para quien la renuncia de Evo Morales “manda un mensaje claro a las dictaduras” que aún existen en el continente.

A propósito del 30mo. aniversario de la caída del Muro de Berlín, fecha que se conmemoró el pasado 9 de noviembre, el diplomático venezolano afirmó que esta muralla “sigue en pie en Cuba y tiene que caer”, como epicentro del comunismo.

“La inestabilidad del continente está siendo utilizada por el Foro de Sao Paulo, pero también por China y Rusia. Eso no puede ser subestimado por Estados Unidos”, alertó Vecchio, quien estima que “Maduro no ha ganado, no está gobernando y no puede superar los conflictos”.