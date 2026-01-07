miércoles 7  de  enero 2026
DETENCIÓN

Tekashi 6ix9ine vuelve a prisión en el mismo centro que Nicolás Maduro

Su ingreso al centro penitenciario se produjo este martes y fue compartido en las redes sociales del artista

Tekashi 6ix9ine, fue recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) en New York, junto a Nicolás Maduro, dos figuras mediáticas de ámbitos distintos.

Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine se entregó este martes al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn en New York, para cumplir una sentencia de tres meses de prisión tras violar los términos de su libertad condicional. Daniel Hernández, nombre real del artista, llegó escoltado por autoridades federales y documentó su ingreso en redes sociales, luciendo un nuevo estilo de cabello y tatuajes visibles, generando expectación entre sus seguidores.

El MDC de Brooklyn es un centro federal de alta seguridad que alberga actualmente a Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, detenido por cargos de narcotráfico y conspiración de narcoterrorismo, junto a su esposa Cilia Flores, también procesada en el mismo caso. Además, el centro ha recibido a otros internos notorios, como Luigi Mangione, acusado de asesinato, y figuras mediáticas o de la industria musical como Sean “Diddy” Combs, entre otros, lo que refleja la diversidad de casos de alto perfil que gestiona el complejo.

Tekashi 6ix9ine regresa al sistema penitenciario tras una liberación supervisada marcada por incidentes previos, incluyendo agresiones y posesión de sustancias controladas. Su historial judicial también incluye condenas por delitos de pandilla y cooperación con autoridades en investigaciones de extorsión. Antes de ingresar, el cantante de rap bromeó en redes sociales sobre “conocer al presidente de Venezuela”, en referencia a Maduro y afirmó públicamente que en una ocasión previa “compartió prisión” con el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández antes que le otorgaran el perdón presidencial dejando entre ver lazos de amistad con el exmandatario, reforzando su perfil mediático incluso en circunstancias judiciales.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de la controversial figura pública; sin embargo, el MDC mantiene estrictos protocolos que garantizan la separación de los internos según su nivel de riesgo, tipo de caso y estatus legal, evitando cualquier interacción directa entre los reclusos de alta prominencia.

El ingreso de Hernández demuestra cómo su caso combina fama, conflicto legal y espectáculo, mientras el sistema federal continúa gestionando la diversidad de personas privadas de libertad de gran notoriedad en sus recintos. Esta situación marca una nueva etapa en la relación de Tekashi 6ix9ine con la justicia estadounidense, donde un artista internacional comparte, aunque indirectamente, escenario penitenciario con un líder político de alcance global como Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y otros presos de relevancia mediática y criminal.

