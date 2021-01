Turismo de vacuna, ¿la actual tendencia?

MIAMI.- “Estamos con Dorita, estamos esperando para vacunarla. Estamos entrando. Estamos ahí, cada vez más cerca de la vacuna. ¡No me lo puedo creer! Quiero mostrarles, son tres filas, un orden, una tranquilidad. En Argentina, estarían todos tocando bocinas”. Así fue como Yanina Latorre, una presentadora argentina retransmitió por Instagram, toda emocionada, el momento en que Dora, su madre, se vacunaba en Florida. Nada de particular, excepto por un detalle, la señora no vive en EEUU.