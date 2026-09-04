La Esquinita de Reme

*El arreglo comercial de Estados Unidos con Venezuela, por un periodo de 25 años, luce favorable para los estadounidenses, pero no quisiera que eso significara un paso atrás para la democracia del país suramericano ni un arreglo permanente con Daisy Rodríguez en contra del pueblo venezolano. Las próximas semanas serán clave para entender mejor este arreglo.

*Aunque Susan Collins ha sido una republicana independiente, siempre en temas importantes, se ha podido contar con ella. Para los residentes de Maine su trabajo ha sido excepcional. Ahora está en la carrera más difícil de su vida. Esperemos gane porque se enfrenta a un demócrata realmente peligroso.

*Emily Compagno ha sido nombrada oficialmente, por Fox News, como colaboradora del popular programa The Five. Emily tomaría la posición de la Juez Pirro, que se sumó a la administración Trump hace 15 meses. Le deseamos muchos éxitos!!

*Fotografías tomadas en junio de Nicolás Maduro fueron publicadas en las redes sociales, al mismo tiempo que se anunciaba un arreglo comercial entre Estados Unidos y Venezuela. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Todo está extraño y con pocas explicaciones.

*Al pobre Barron Trump lo tienen recluido ante las amenazas de los iraníes y otros grupos antiamericanos. Hay sospechas de que las ausencias de la primera dama también estén dadas por la protección dictada por los organismos de seguridad. ¡Trágico que tengamos que vivir en estas condiciones en la mayor democracia del mundo!

*Acabamos de salir de los cumpleaños de Leo y entramos en los de Virgo. Con unos calores espantosos hemos podido sobrevivir el mes de agosto. Esperamos que la temperatura empiece a bajar en septiembre. Y con solo cuatro meses para terminar el 2026, nos preparamos para completar otro ciclo importante de nuestras vidas.

*El desorden en México es histórico. Morena está aparentemente violando la ley y su acercamiento con los carteles de la droga se ha convertido en una situación problemática para el país vecino. Claudia Sheinbaum está ignorando los principios básicos de la democracia. Sin embargo, la mayoría del pueblo mexicano la respalda. Asi que, allí no hay nada que hacer.

*New York se ha convertido en un circo. El “problemático” a lcalde Mandani ha decidido crear un grupo de asesores con los nombres de los más importantes hombres de negocios de la ciudad para tratar de balancear el desastre que tiene en la actualidad. Hay algo evidente: el socialismo no funciona ni en New York, donde no importa lo que pase, la ciudad sobrevive y crece.

*John Bolton, quien fuera una figura clave en el primer gobierno de Donald Trump y que después rompió con él, declaró que el Presidente ha fracasado en Venezuela y que debe apoyar a Maria Corina Machado para que pronueva un gobierno democrático en ese país. Tal vez María Corina no necesita este apoyo que puede “volver loco al Presidente”, pero desafortunadamente John Bolton tiene razón. María Corina necesita apoyo.

*Las franquicias de McDonalds en Miami-Dade anuncian 1 000 nuevos empleados en los populares restaurantes de comida rápida. ¡Felicidades!, porque eso significa que están obteniendo grandes triunfos.

*El senador republicano de Texas Ted Cruz aceptó que pudiera postularse para la Presidencia de Estados Unidos en el 2028. Ya Ted fue candidato en el 2016 y fue el último que quedó de pie frente al ganador, Donald Trump. ¡La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida!

*Miss Cuba 2026: la joven cubanoamericana, Mía Angelica Donado Cancio, conocida como Mia Dio, fue coronada como Miss Cuba 2026 y apareció en entrevistas televisadas, radiales, de periódicos y revistas. Pudo llegar a miles de personas con educación, clase y distinción. Pertenece a una conocida familia de exiliados entre los que se encuentra su abuelo, el veterano de Bahía de Cochinos, José “Pepe” Cancio y su bella esposa Mariana. ¡Nuestras felicitaciones para Mia Dio y su feliz familia!

*Dolly Parton fue enterrada en el cementerio Woodlawn en Nashville, en una ceremonia privada donde estaban sus más cercanos familiares. La artista, que nunca abandonó a nadie que le pidiera ayuda, organizó hasta la música que debía ser interpretada en sus funerales. Sencilla y modesta, a pesar de su grandez, ha sido llorada por miles y miles de fanáticos en todo el país.

*Llegan dos niños tarde a clase, y la profesora le pregunta a uno de ellos: “Teodorito, ¿por qué llegó tarde?”, “Es que estaba soñando que viajaba, conocí muchos países y por eso me desperté un poco tarde”. “Y usted, Jaimito?”. “Yo fui al aeropuerto a recibirlo”.