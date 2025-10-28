miércoles 29  de  octubre 2025
ALTRUISMO

Mau y Ricky ponen su música y su corazón al servicio de Unidos en la Misión

La reconocida dupla de cantautores del pop urbano fusionan la música con la solidaridad en un concierto muy especial a realizarse el próximo 28 de noviembre en el Wynwood Marketplace de Miami

Mau y Ricky.&nbsp;

Mau y Ricky. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI- En el marco del mes del agradecimiento, Miami será protagonista de una extraordinaria experiencia musical llamada "Una noche con Mau y Ricky", el primero de una serie de conciertos que organiza la fundación Unidos en la Misión que une talento, emoción y compromiso social para impactar positivamente la vida de miles de niños y adolescentes del sur de Florida, América Latina y el Caribe, especialmente de Venezuela.

Reconocidos por grandes éxitos como "Desconocidos", "La Boca" y “Ya No Tiene Novio”, Mau y Ricky se subirán al escenario a entregarlo todo, el próximo 28 de noviembre en el Wynwood Marketplace, para ofrecer un show lleno de su incomparable talento y energía, pero con un propósito mucho mayor, recaudar fondos para seguir financiando los proyectos sociales y educativos que impulsa la fundación.

"Unidos en la Misión nace en el año 2017 para promover y ejecutar proyectos de desarrollo y bienestar, centrando sus esfuerzos en consolidar comunidades, fomentar la educación y la atención básica de los más vulnerables. Este es el primero de una serie de conciertos llamados Una noche con, que la fundación ha planificado y que tendrá como invitados especiales a extraordinarias figuras que se suman a nuestra campaña para ayudarnos a consolidar nuestra misión", explicó Liliana Salazar, COO de la fundación.

Los asistentes no solo disfrutarán de un show de talla internacional, sino que al comprar sus tickets se convertirán en agentes de cambio en esta cruzada de amor y generosidad.

Los tickets ya están a la venta en Eventbrite.com. Para mayor información puedes visitar su página web unidosenlamision.org y seguirlos en sus redes sociales @unidosenlamision.

Embed

Acerca de Mau y Ricky:

El exitoso dúo venezolano Mau y Ricky tiene más de 5 mil millones de streams. Ganadores de múltiples discos de platino y nominados repetidas veces a los Latin Grammy, viven inmersos en la música desde la infancia. Mau y Ricky marcaron su entrada en 2014, coescribiendo grandes éxitos globales como Vente Pa’ Ca de Ricky Martin y Maluma, Sin Pijama de Becky G & Natti Natasha —esta última certificada con 13 diamantes en Latinoamérica y destacada en la lista de Rolling Stone de las “100 Mejores Canciones de Reggaetón de Todos los Tiempos” o para otros grandes artistas como Anitta o Karol G. Su trayectoria habla por sí sola de su innegable talento e influencia en la industria musical.

Más sobre Unidos en la Misión:

Es una organización sin fines de lucro de carácter internacional que forma parte de la Compañía de Jesús. Promueve la solidaridad, la captación de recursos, el fortalecimiento de la gestión de las organizaciones y la sostenibilidad de sus iniciativas en pro del desarrollo social en Venezuela, el Caribe y América Latina. Conoce más en su página web unidosenlamision.org y síguelos en sus redes sociales @unidosenlamision

Acerca de 305 PR:

Es una firma boutique de Relaciones Públicas especializada en contar historias con propósito. Puede visitarlos en www.305publicrelations.net y en @305PR.

