Alemania: Supremo avala derecho del propietario a instalar aire acondicionado en su vivienda

Los visitantes del parque se sientan en un banco en Echo Park el 8 de julio de 2026 en Los Ángeles, California.

BERLÍN.- El Tribunal Supremo (TS) alemán determinó este viernes que el propietario de una vivienda tiene el derecho de instalar un aparato de aire acondicionado y que ello no puede ser impedido por una decisión de la comunidad de vecinos.

EL TS germano pone fin con esta sentencia a un proceso entre un propietario de Berlín que quería instalar un aparato de aire condicionado, con la parte exterior del mismo en el balcón de su piso, y la comunidad de vecinos que pretendía impedirlo.

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En primera instancia la Audiencia Provincial de Berlín le dio razón al propietario y dijo que la instalación no afectaba a la comunidad de vecinos en una medida que fuera más allá de lo normal dentro de una convivencia en el mismo edificio.

EL TS ratificó con su sentencia de este viernes la decisión de la Audiencia Provincial, que había sido apelada por la comunidad de vecinos.

La comunidad había argumentado que el aire acondicionado podía tener efectos que afectaran el valor de los pisos vecinos de cara a su venta o su arrendamiento.

En Alemania hay aire acondicionado en el cerca del 17 % de los domicilios, según una encuesta del instituto demoscópico You Gov, y cerca del 20 % plantean instalar un sistema de aire acondicionado.

En los últimos años ha habido un claro aumento de quienes contemplan instalar aire acondicionado.

En 2025, la cifra de quienes tenían planes de ello era del 10 %.

La decisión del TS tiene lugar después de que, a finales de junio, una ola de calor llevara al país a superar su récord histórico de temperaturas desde que hay registros, alcanzando los 41,7 grados.

Según el Instituto Robert Koch, institución central del Gobierno alemán para la prevención, vigilancia y control de enfermedades infecciosas, las muertes acumuladas por las altas temperaturas entre el 6 de abril y el 28 de junio ascendieron a 5.120.

FUENTE: Con información de EFE