jueves 28  de  mayo 2026
EN DATOS

España sigue por encima de la media europea de jóvenes que ni estudian ni trabajan

La tasa de 'ninis' (jóvenes que no están estudiando ni tienen empleo) en la Unión Europea cayó hasta el 11% en 2025

Público trabajando en una sala de lectura de una biblioteca pública, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ampliará, a partir del día 7 de enero hasta el próximo 5 de febrero, el horario de apertura de sus bibliotecas.

Público trabajando en una sala de lectura de una biblioteca pública, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ampliará, a partir del día 7 de enero hasta el próximo 5 de febrero, el horario de apertura de sus bibliotecas.

Europa Press/Eduardo Parra - Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

España se mantiene por encima de la media europea de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pese a la reducción registrada en la última década en el conjunto de la Unión Europea, según datos publicados este jueves por Eurostat, que sitúan la tasa española en el 11,5%, frente al 11% de media comunitaria.

La oficina estadística de la UE destaca, no obstante, que el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni tienen empleo ni siguen estudios o formación --los denominados 'ninis'-- continúa descendiendo en Europa y se sitúa ya cerca del objetivo del 9% fijado para 2030.

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En concreto, la tasa de 'ninis' en la UE cayó hasta el 11% en 2025, una décima menos que el año anterior y más de cuatro puntos por debajo del 15,2% registrado en 2015.

España se sitúa así por encima de la media europea, aunque lejos todavía de los países con peores datos, encabezados por Rumanía, con un 19,2%, seguido de Bulgaria, con un 13,8%, y Grecia, con un 13,6%.

En el extremo contrario figuran Países Bajos, con una tasa del 5,3%, Suecia, con un 5,9%, y Eslovenia, con un 7,6%, mientras que otros países como Portugal, Dinamarca o Irlanda ya se sitúan también por debajo del objetivo europeo del 9%.

Por franjas de edad, Eurostat señala que la situación empeora progresivamente entre los jóvenes de más edad. Así, entre los adolescentes de 15 a 19 años la tasa de 'ninis' en la UE se sitúa en el 5,3%, mientras que asciende al 12,8% entre los jóvenes de 20 a 24 años y alcanza el 14,7% entre quienes tienen entre 25 y 29 años.

La tendencia en España es similar, con una tasa del 5,4% entre los jóvenes de 15 a 19 años, que sube al 13,4% en la franja de 20 a 24 años y al 15,6% entre los de 25 a 29 años.

Eurostat destaca además que la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan se ha reducido en 22 de los 27 Estados miembro desde 2015, con Italia, Grecia y Croacia liderando las mayores caídas en la última década.

FUENTE: Europa Press

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