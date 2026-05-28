España sigue por encima de la media europea de jóvenes que ni estudian ni trabajan

Público trabajando en una sala de lectura de una biblioteca pública, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ampliará, a partir del día 7 de enero hasta el próximo 5 de febrero, el horario de apertura de sus bibliotecas.

España se mantiene por encima de la media europea de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pese a la reducción registrada en la última década en el conjunto de la Unión Europea, según datos publicados este jueves por Eurostat, que sitúan la tasa española en el 11,5%, frente al 11% de media comunitaria.

La oficina estadística de la UE destaca, no obstante, que el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni tienen empleo ni siguen estudios o formación --los denominados 'ninis'-- continúa descendiendo en Europa y se sitúa ya cerca del objetivo del 9% fijado para 2030.

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En concreto, la tasa de 'ninis' en la UE cayó hasta el 11% en 2025, una décima menos que el año anterior y más de cuatro puntos por debajo del 15,2% registrado en 2015.

España se sitúa así por encima de la media europea, aunque lejos todavía de los países con peores datos, encabezados por Rumanía, con un 19,2%, seguido de Bulgaria, con un 13,8%, y Grecia, con un 13,6%.

En el extremo contrario figuran Países Bajos, con una tasa del 5,3%, Suecia, con un 5,9%, y Eslovenia, con un 7,6%, mientras que otros países como Portugal, Dinamarca o Irlanda ya se sitúan también por debajo del objetivo europeo del 9%.

Por franjas de edad, Eurostat señala que la situación empeora progresivamente entre los jóvenes de más edad. Así, entre los adolescentes de 15 a 19 años la tasa de 'ninis' en la UE se sitúa en el 5,3%, mientras que asciende al 12,8% entre los jóvenes de 20 a 24 años y alcanza el 14,7% entre quienes tienen entre 25 y 29 años.

La tendencia en España es similar, con una tasa del 5,4% entre los jóvenes de 15 a 19 años, que sube al 13,4% en la franja de 20 a 24 años y al 15,6% entre los de 25 a 29 años.

Eurostat destaca además que la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan se ha reducido en 22 de los 27 Estados miembro desde 2015, con Italia, Grecia y Croacia liderando las mayores caídas en la última década.

FUENTE: Europa Press