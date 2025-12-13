sábado 13  de  diciembre 2025
MUNDO

Bielorrusia indulta al premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski junto a otros 122 presos políticos

Lukashenko declara la amnistía tras el levantamiento de las sanciones de EEUU a las exportaciones de mineral de potasa

El activista bielorruso Ales Bialiatski, la ONG rusa Memorial y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania.

EuropaPress_ REMITIDA / HANDOUT por PREMIOS NOBEL
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró el indulto para 123 presos políticos, entre ellos el premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, después de que Estados Unidos levantara sus sanciones contra la exportación bielorrusa de mineral de potasa.

Bialiatski es el fundador de la ONG del Centro de derechos humanos Viasna, especializada en el seguimiento de la situación de los DDHH en Bielorrusia, y ha sido este organismo el que ha confirmado la liberación en su página web. Además, también fueron puestos en libertad el exvicepresidente de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), Valiantsin Stefanovich, y el abogado Uladzimir Labkovich.

El Tribunal de Leninski, en Minsk, condenó en 2023 al premio Nobel de la Paz bielorruso a diez años de prisión por contrabando y pertenencia a un grupo organizado.

"De conformidad con los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a petición suya, en relación con el levantamiento de las sanciones ilegales contra la industria de potasa de Bielorrusia impuestas por la administración del expresidente estadounidense [Joe] Biden (...) el jefe de Estado ha decidido indultar a 123 ciudadanos de varios países condenados bajo las leyes de la República de Bielorrusia por diversos delitos, incluidos espionaje, terrorismo y actividades extremistas", anunció la Presidencia bielorrusa.

El anuncio del levantamiento de las sanciones fue efectuado por el enviado de Trump al país, John Coale, en un gesto hacia el gran aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, que desbloquea una de las mayores fuentes de ingresos del país.

"Me parece un buen paso. Vamos a levantarlas ahora mismo", aseveró Coale tras reunirse con Lukashenko, antes de confirmar que si las negociaciones para conseguir la liberación de presos políticos en Bielorrusia continúan de manera favorable, como demuestra la última remesa de este sábado, Trump irá retirando otras sanciones.

"A medida que las relaciones entre ambos países se normalicen, se levantarán cada vez más sanciones", añadió Coale a este respecto.

Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el presidente de Bielorrusia a finales de noviembre, el número total de personas indultadas asciende ahora a 156. Entre ellos se encuentran ciudadanos del Reino Unido, Estados Unidos, Lituania, Ucrania, Letonia, Australia y Japón.

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
