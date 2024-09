PP reclama comparecencia de Zapatero y reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela

A través de la red social X, diferentes voceros del PP condenaron la intervención de Zapatero en la salida apresurada de González Urrutia, electo presidente para el período 2025-2031 en las elecciones del 28 de julio, de Venezuela y el rol del gobierno de Sánchez que, aseguraron, no le hace un favor a la democracia venezolana .

"Traer a Edmundo González Urrutia y nada más no es defender la democracia. Es arreglar un problema a una dictadura (...) ¿Quién ha ganado? De momento, Maduro. ¿Quién ha perdido? La democracia venezolana. El político demócrata que ganó las elecciones ha tenido que salir del país y el dictador que las ha perdido se mantiene en el país y controla el gobierno", señaló Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.

El congresista español, que perdió la presidencia por las alianzas de Sánchez con el partido del independentista Carles Puigdemont, Juntos por Cataluña, a cambio de la amnistía, indicó que si estuviera al frente del gobierno español hubiese concedido el asilo al diplomático venezolano con el tratamiento de presidente electo de Venezuela, y se sumaría a la solicitud de orden de captura contra Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).

"Hubiésemos actuado de una forma totalmente distinta al gobierno de España. Asilo político sí, pero al presidente electo de Venezuela, y además sumarme a la solicitud de detención del sr. Maduro porque no respeta los resultados democráticos de Venezuela y porque expulsa, como lo hemos visto, ante las amenazas de su fiscal y de sus tribunales, a las personas que ganaron las elecciones", apuntó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NunezFeijoo/status/1833085317034762281?t=iZu9Z757bGawAQhgtnruHg&s=19&partner=&hide_thread=false Traer a @EdmundoGU y nada más no es defender la democracia. Es arreglar un problema a una dictadura.



Si fuera Presidente, España reconocería al presidente electo de Venezuela y respaldaría la denuncia a Maduro ante la @IntlCrimCourt como los presidentes González, Aznar y Rajoy. pic.twitter.com/SJebA7EeLP — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 9, 2024

"No sirve de nada"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP Madrid, durante un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, afirmó que se "alegra" que le hayan concedido asilo y protección a González Urrutia. No obstante, recalcó que "mientras no se reconozca inmediatamente su victoria, todo esto queda en saco roto, no sirve de nada".

Aunque, a su juicio, que el ganador de las elecciones presidenciales se haya visto obligado de abandonar Venezuela deja "desmoralizada a la oposición", debe ser reconocido como presidente electo. "Ahí es donde nos tenemos que empeñar", apuntó.

Por su parte, Esteban González Pons, vicepresidente del PP Europeo, consideró que Sánchez y "los oficios corruptos de Zapatero" debería ser "parcos en autoalabanzas", en vista de que sacar a González Urrutia en un avión de las Fuerzas Armadas españolas sin que se le reconozca como presidente legítimo "no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura".

Sin embargo, recalcó que en Venezuela aún queda la líder opositora María Corina Machado, quien lideró el proceso electoral con el diplomático como su abanderado ante la inhabilitación política que le impidió participar en los comicios. "Este es el momento de recordar que la candidata del pueblo venezolano es María Corina Machado, que si no encabezó la candidatura fue porque el régimen la inhabilitó para que no ganase y que ella sigue hasta el final, ni se vende ni se rinde ante la dictadura", subrayó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gonzalezpons/status/1833170589458092150?s=19&partner=&hide_thread=false Este es el momento de recordar que la candidata del pueblo venezolano es @MariaCorinaYA, que si no encabezó la candidatura fue porque el régimen la inhabilitó para que no ganase y que ella sigue hasta el final, ni se vende ni se rinde ante la dictadura.#YoconMariaCorina — González Pons (@gonzalezpons) September 9, 2024

Una actitud "mezquina"

Miguel Tellado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, calificó de "mezquina" la actitud del gobierno español, que con el "régimen de terror de Maduro" corre a "erigirse en defensor de la dignidad y de la democracia".

"Presumen de acoger a Edmundo González Urrutia sin reconocer su condición de presidente electo y siguen consintiendo la actitud indigna de Zapatero, que defiende abiertamente la dictadura venezolana. Algún día sabremos por qué", resaltó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Mtelladof/status/1832756923080593899?t=Qkmvu35RiyjSIOQ6bWLC2Q&s=19&partner=&hide_thread=false Qué actitud tan mezquina.



El Gobierno equidistante con el régimen del terror de Maduro corre ahora a erigirse en defensor de la dignidad y de la democracia.



Presumen de acoger a @EdmundoGU sin reconocer su condición de presidente electo y siguen consintiendo la actitud indigna… — Miguel Tellado (@Mtelladof) September 8, 2024

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP en el Congreso español, indicó que Sánchez llevó "al hombre equivocado" a España. "No es al presidente electo de Venezuela al que debieron poner un puente de plata, sino al usurpador criminal", sostuvo.

PP pide premio Sájarov

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, afirmó que lo "más preocupante" de la situación actual de Venezuela es que, de momento, "a Maduro le sale a cuenta el uso de una violencia salvaje para ir consolidando su posición". El dictador venezolano desató una feroz represión en contra de los venezolanos tras las protestas postelectorales, que han dejado un saldo de al menos 23 manifestantes asesinados por armas de fuegos y más de 1.500 detenciones arbitrarias, entre ellos, un centenar de adolescentes imputados por terrorismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alejandroTGN/status/1832734747446906946?t=1RXMRi-8WlQorcncxI3L2w&s=19&partner=&hide_thread=false Lo más preocupante de todo esto que explica @cayetanaAT sobre Venezuela, es que, de momento, a Maduro le sale a cuenta el uso de una violencia salvaje para ir consolidando su posición.

Y ese es el asunto crucial. Porque la seguirá usando. https://t.co/KndDw4f5ha — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) September 8, 2024

La portavoz del PP, Dolors Montserrat, demandó la comparecencia ante del Parlamento Europeo de Zapatero, "blanqueador de la tiranía de Maduro", quien habría liderado la negociación entre los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta y presidente del Parlamento chavista, respectivamente, y Edmundo González Urrutia, para que saliera del país suramericano la noche del viernes con destino a Madrid.

Pidió al gobierno de España y a toda la Unión Europea (UE) que reconozcan la victoria del diplomático, quien obtuvo más de siete millones de votos, según las actas electorales obtenidas por la oposición de manos de testigos y miembros de mesas de votación.

Además, pidió que González Urrutia y Machado sean también reconocidos con el Premio Sárajov, dedicado a defensores de los derechos humanos y las libertades. "Ni un paso atrás. Hasta el final", concluyó Montserrat, con el eslogan de la campaña opositora, liderada por Machado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DolorsMM/status/1833117277362786597?t=sSTvk00WmoMofdBIcVf3-Q&s=19&partner=&hide_thread=false Pedimos que Zapatero, blanqueador de la tiranía de Maduro, comparezca en el Parlamento Europeo.



Pedimos reconocer la victoria de Edmundo González desde el Gobierno de España y toda la UE, también el premio Sájarov para él y María Corina.



Ni un paso atrás. Hasta el final. — Dolors Montserrat (@DolorsMM) September 9, 2024

