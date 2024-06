Cosmonauta ruso se convierte en la primera persona que pasa 1.000 días en el espacio

Su misión actual en la EEI comenzó el 15 de septiembre de 2023, cuando despegó junto con la astronauta de la NASA Loral O’Hara y su compatriota Nikolai Chub.

Kononenko batió el récord de más tiempo acumulado en el espacio en febrero de 2024, cuando sobrepasó el total de 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos marcado por el también ruso Gennady Padalka en 2015.

Si la misión de Kononenko termina en la fecha prevista, el 23 de septiembre de 2024, habrá pasado un total de 1.110 días en órbita.

“Hay esta certeza de que has alcanzado algo nuevo e importante, que has superado un cierto hito, tocado lo desconocido”, dijo Konenko a la agencia rusa de noticias TASS. “Te da confianza y orgullo en el trabajo que has hecho”.

También dijo a TASS que sus colegas estadounidenses en la EEI estuvieron entre los primeros en felicitarle por su logro.

La Estación Espacial Internacional es uno de los pocos campos en los que Estados Unidos y Rusia siguen cooperando estrechamente tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Roscosmos anunció en diciembre que su programa de vuelos cruzados con la NASA para llevar astronautas a la EEI se había ampliado hasta 2025.

FUENTE: Con información de AP