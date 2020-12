EEUU responde a Zapatero: "La crisis de Venezuela la provocó Maduro"

Kozak no cree que Zapatero represente la postura del gobierno español. "El expresidente Zapatero es un ciudadano particular. Él puede viajar donde quiera. Nosotros creo que hemos tenido conversaciones productivas con el gobierno de España sobre todo en torno al problema de Venezuela y cómo abordarlo. No siempre estamos de acuerdo. Pero son uno de nuestros muchos socios internacionales".

Según cree Kozak, la postura oficial de la UE contradice a Zapatero y sus intentos de legitimar al régimen de Maduro. "No está de más considerar la reacción a esta farsa electoral que ocurrió el seis de diciembre. Y considerar las declaraciones de la UE, de los gobiernos de la UE, de los gobiernos de toda la región, ya que 51 países emitieron una declaración diciendo que no reconocen que esas elecciones tengan ninguna legitimidad o que realmente sean elecciones. Fueron una farsa organizada por el régimen. Entonces creo que eso es lo que pone en evidencia la visita a título particular de este expresidente", añadió Kozak.

El expresidente Zapatero aseguró el domingo desde Venezuela, donde estuvo invitado por Maduro, que no reconocer el proceso electoral que se realizó en el país sudamericano "es desconocer a Venezuela y a su gente". Zapatero afirmó que las sanciones de EEUU no han servido de nada para solucionar la crisis política, y reiteró que se debe continuar con las negociaciones con el chavismo.