lunes 28  de  septiembre 2026
ECONOMÍA

El rial iraní cae a un nuevo mínimo histórico tras intensificación de sanciones de EEUU

La devaluación de la moneda iraní se aceleró, desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, con una caída del 46,3 % en siete meses

Esta fotografía muestra billetes de dólar estadounidense y de euro junto a billetes de rial iraní —que llevan la imagen del difunto líder supremo, el ayatolá Ruholá Jomeini— en Teherán, el 7 de enero de 2026

Esta fotografía muestra billetes de dólar estadounidense y de euro junto a billetes de rial iraní —que llevan la imagen del difunto líder supremo, el ayatolá Ruholá Jomeini— en Teherán, el 7 de enero de 2026

AFP
Por Elena Moreno

TEHERÁN.- La moneda nacional iraní se desplomó este lunes hasta un nuevo mínimo histórico, tras siete meses de guerra, y en medio de la intensificación de las sanciones de Estados Unidos contra el país persa y el bloqueo naval.

El rial iraní llegó a cambiarse hoy a 2.433.000 unidades por dólar en mercados no oficiales, de acuerdo con precios confirmados por EFE en casas de cambio de Teherán. Esto supone una depreciación del 3 % respecto al día anterior.

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La devaluación de la moneda iraní se aceleró, desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, con una caída del 46,3 % en siete meses. A su vez, desde la entrada en vigor de la operación "Paria Económico' de EEUU", el 24 de agosto, se depreció 21,65 %.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reconoció a principios del mes que la situación en su país alcanzó “una fase crítica y peligrosa en los últimos meses” debido a la intensificación de las sanciones económicas estadounidenses y la guerra.

El gobernador del Banco Central de Irán afirmó, el 24 de agosto, que la depreciación de la moneda nacional frente a las divisas extranjeras es "temporal". Los aumentos de las divisas extranjeras "son temporales, es decir, fluctúan", declaró Abdolnaser Hemmati en un video difundido por la televisión estatal.

La República Islámica lleva décadas sometida a sanciones económicas de Estados Unidos e internacionales, dentro de ellas, la prohibición de vender su petróleo en los mercados internacionales.

Hace tres semanas, Estados Unidos impuso sanciones a "todas las aerolíneas iraníes" que aún no sufrían este tipo de medidas. Washington apuesta por la asfixia económica del régimen asesino de los ayatolás, como parte de su estrategia de guerra.

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Irán enfrenta una inflación interanual del 89 % y un incremento del 127 % del coste de los alimentos en comparación con agosto de 2025, en un contexto marcado por el conflicto, las sanciones y el bloqueo naval estadounidense contra la República Islámica.

La frágil situación económica fue uno de los detonantes de las protestas antigubernamentales, en enero pasado y que fueron sofocadas con una represión estatal que, según el balance oficial, causó la muerte de 3.117 personas. ONG opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, cifraron los fallecidos en más de 7.000.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

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