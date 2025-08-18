lunes 18  de  agosto 2025
SUCESOS

España enfrenta voraces incendios en medio de ola de calor

Miles de personas han sido evacuadas y en las últimas horas un bombero murió en España y otro en Portugal

Incendio forestal en España.&nbsp;

Incendio forestal en España. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Miles de bomberos, apoyados por militares, helicópteros y aviones de países vecinos, combaten este lunes los más de 20 grandes incendios que devastan la mitad oeste de España, que ya ha superado el peor año de incendios jamás registrado.

"En estos momentos tenemos 23 incendios activos en situación operativa dos", que indica que el fuego representa una amenaza grave y directa para la población, explicó Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias de España, en la televisión pública TVE.

Lee además
Llegan a España los dos aviones-cisterna Canadair para participar en el dispositivo contra los incendios.
COLABORACIÓN

España acepta ayuda internacional para combatir los incendios
Dos mujeres usan abanico de manos para mitigar el calor abrasador que afecta el país, en Sevilla, España.
ADVERTENCIA

España en alerta por ola de calor extrema

Miles de personas han sido evacuadas y en las últimas horas un bombero murió en España y otro en Portugal, elevando los fallecidos a cuatro en el primer país y dos en el segundo.

Los incendios en España, que entran en su segunda semana, se concentran en la mitad oeste, en las regiones de Castilla y León, Galicia y Extremadura, donde miles de personas han sido desalojadas y las hectáreas quemadas se cuentan por decenas de miles.

En lo que va de año, más de 343,000 hectáreas han ardido en España, una cifra en aumento que ya constituye un récord, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

El año 2022 era hasta ahora el peor en cuanto a superficie devastada por las llamas en España, con 306,000 hectáreas calcinadas.

Portugal ostenta el récord europeo desde que se iniciaron los registros en 2006, con 563,000 hectáreas quemadas en 2017, en unos incendios que causaron 119 muertos.

Este país también sufre las llamas este verano, con 216,000 hectáreas arrasadas en 2025.

El fin del calor tórrido, la esperanza

"Esperemos que hoy la meteorología empiece a ser, por lo menos, menos desfavorable" y que, "en vez de ir en contra de la extinción de los incendios, empiece a dar un poco de tregua", aventuró Barcones.

Efectivamente, la agencia meteorológica nacional de España (Aemet) indicó que este lunes era el "último día de esta ola de calor" que ha durado 16 días y dejó el domingo temperaturas de hasta 45 ºC en varios puntos del sur del país y de 40 ºC en muchos otros sitios.

Medios aéreos de Francia, Italia, Eslovaquia y Países Bajos y bomberos de Alemania y Francia ayudan en la lucha contra los incendios en España, mientras Portugal recibe apoyo por aire de Suecia y Marruecos.

"Es una situación muy difícil, muy complicada", explicó a TVE la ministra de Defensa española, Margarita Robles, refiriéndose a la "virulencia" y "magnitud" de los incendios, y a la humareda visible desde el espacio, que dificulta "la actuación por vía aérea".

"Hay mucho humo, huele a quemado, dificulta la visibilidad, como si hubiese niebla, las montañas que están a 1 km no se ven", explicó por teléfono a AFP Andrea Fernández, una vecina de 29 años de Ribadelago, en Castilla y León.

Dos muertos más, van seis

En España, un bombero murió la noche del domingo cuando volcó el vehículo con carga de agua que manejaba en la provincia de León, informó el Gobierno de Castilla y León en la red social X.

El vehículo formaba parte de un convoy que se retiraba del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente y acabó despeñándose.

Otros dos hombres, bomberos voluntarios, murieron en Castilla y León combatiendo las llamas, y antes lo hizo un empleado rumano de una hípica del norte de Madrid cuando trataba de proteger a los caballos.

En Portugal, un bombero falleció el domingo también en un "accidente de tráfico" que dejó "dos heridos graves" entre sus compañeros, informó el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, en un comunicado en el que rindió homenaje a la "dedicación incansable" de quienes combaten el fuego.

Se trata del segundo muerto en el país, después de que el viernes un antiguo alcalde que luchaba contra las llamas muriera en Guarda, en el este del país.

Portugal combate principalmente un gran incendio cerca de Arganil, en el centro, y que moviliza a la mitad de los 2,000 bomberos que en estos momentos trabajan para extinguir los fuegos en el país.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

España enfrenta incendios forestales en plena alerta por ola de calor

Más de 343.000 hectáreas han ardido en España en 2025, un récord para el país

Villa en Tenerife celebra 100 años de fundación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
MUNDO

Médicos cubanos en fuga impactan negativamente sistema de salud en Italia

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Te puede interesar

El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York.
úLTIMA HORA

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Varias personas emiten su derecho al voto.
ELECCIONES DE MEDIO TéRMINO

Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. 
BOLIVIA

Camino al balotaje: Rodrigo Paz promete "reconciliación" y Tuto Quiroga ofrece diálogo sin olvido