España enfrenta voraces incendios en medio de ola de calor

Miles de bomberos, apoyados por militares, helicópteros y aviones de países vecinos, combaten este lunes los más de 20 grandes incendios que devastan la mitad oeste de España, que ya ha superado el peor año de incendios jamás registrado.

"En estos momentos tenemos 23 incendios activos en situación operativa dos", que indica que el fuego representa una amenaza grave y directa para la población, explicó Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias de España, en la televisión pública TVE.

Miles de personas han sido evacuadas y en las últimas horas un bombero murió en España y otro en Portugal, elevando los fallecidos a cuatro en el primer país y dos en el segundo.

Los incendios en España, que entran en su segunda semana, se concentran en la mitad oeste, en las regiones de Castilla y León, Galicia y Extremadura, donde miles de personas han sido desalojadas y las hectáreas quemadas se cuentan por decenas de miles.

En lo que va de año, más de 343,000 hectáreas han ardido en España, una cifra en aumento que ya constituye un récord, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

El año 2022 era hasta ahora el peor en cuanto a superficie devastada por las llamas en España, con 306,000 hectáreas calcinadas.

Portugal ostenta el récord europeo desde que se iniciaron los registros en 2006, con 563,000 hectáreas quemadas en 2017, en unos incendios que causaron 119 muertos.

Este país también sufre las llamas este verano, con 216,000 hectáreas arrasadas en 2025.

El fin del calor tórrido, la esperanza

"Esperemos que hoy la meteorología empiece a ser, por lo menos, menos desfavorable" y que, "en vez de ir en contra de la extinción de los incendios, empiece a dar un poco de tregua", aventuró Barcones.

Efectivamente, la agencia meteorológica nacional de España (Aemet) indicó que este lunes era el "último día de esta ola de calor" que ha durado 16 días y dejó el domingo temperaturas de hasta 45 ºC en varios puntos del sur del país y de 40 ºC en muchos otros sitios.

Medios aéreos de Francia, Italia, Eslovaquia y Países Bajos y bomberos de Alemania y Francia ayudan en la lucha contra los incendios en España, mientras Portugal recibe apoyo por aire de Suecia y Marruecos.

"Es una situación muy difícil, muy complicada", explicó a TVE la ministra de Defensa española, Margarita Robles, refiriéndose a la "virulencia" y "magnitud" de los incendios, y a la humareda visible desde el espacio, que dificulta "la actuación por vía aérea".

"Hay mucho humo, huele a quemado, dificulta la visibilidad, como si hubiese niebla, las montañas que están a 1 km no se ven", explicó por teléfono a AFP Andrea Fernández, una vecina de 29 años de Ribadelago, en Castilla y León.

Dos muertos más, van seis

En España, un bombero murió la noche del domingo cuando volcó el vehículo con carga de agua que manejaba en la provincia de León, informó el Gobierno de Castilla y León en la red social X.

El vehículo formaba parte de un convoy que se retiraba del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente y acabó despeñándose.

Otros dos hombres, bomberos voluntarios, murieron en Castilla y León combatiendo las llamas, y antes lo hizo un empleado rumano de una hípica del norte de Madrid cuando trataba de proteger a los caballos.

En Portugal, un bombero falleció el domingo también en un "accidente de tráfico" que dejó "dos heridos graves" entre sus compañeros, informó el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, en un comunicado en el que rindió homenaje a la "dedicación incansable" de quienes combaten el fuego.

Se trata del segundo muerto en el país, después de que el viernes un antiguo alcalde que luchaba contra las llamas muriera en Guarda, en el este del país.

Portugal combate principalmente un gran incendio cerca de Arganil, en el centro, y que moviliza a la mitad de los 2,000 bomberos que en estos momentos trabajan para extinguir los fuegos en el país.

