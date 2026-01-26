lunes 26  de  enero 2026
Tensión

España expulsa al embajador de Nicaragua en reciprocidad por la expulsión del suyo en Managua

Esta no es la primera crisis diplomática con el régimen de Daniel Ortega en los últimos años

Imagen de Archivo. El Rey de España, Felipe VI (i) recibe al embajador de la República de Nicaragua, Maurizio Carlo Gelli (d), en el Palacio Real, a 17 de mayo de 2023, en Madrid (España).&nbsp; &nbsp;

Imagen de Archivo. El Rey de España, Felipe VI (i) recibe al embajador de la República de Nicaragua, Maurizio Carlo Gelli (d), en el Palacio Real, a 17 de mayo de 2023, en Madrid (España).   

Gabriel Luengas / Europa Press

MADRID.- El Gobierno de España expulsó al embajador de Nicaragua en España, Mauricio Carlo Gelli, "en estricta reciprocidad" por la decisión del régimen de Daniel Ortega de expulsar al embajador español, Sergio Farré Salvá, según informaron fuentes de Exteriores.

La expulsión, según las fuentes, se ordenó este domingo y afecta también a "otro diplomático acreditado en la Embajada de Nicaragua en Madrid en aplicación en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua".

Lee además
Los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
REPRESIÓN

Régimen de Nicaragua excarcela a detenidos tras ola represiva por la captura de Maduro
Los dictadores sandinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Política

Daniel Ortega anula derecho a la doble nacionalidad tras reformar la Constitución de Nicaragua

Desde Exteriores no se han ofrecido más detalles de los motivos aducidos por el régimen de Ortega, cuya reelección en noviembre de 2021 no reconoció el Gobierno español, ni tampoco ha habido por ahora notificación oficial por parte de la Cancillería nicaragüense.

"El Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua", se han limitado a añadir por ahora desde el departamento que encabeza José Manuel Albares.ç

Farré, diplomático de carrera desde 2005, fue nombrado en Consejo de Ministros el pasado 2 de diciembre y desde las redes sociales de la Embajada le habían dado la bienvenida el pasado 13 de enero, destacando que este 2026 se cumplen 175 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Nicaragua.

En el caso de Gelli, presentó cartas credenciales al Rey Felipe VI en mayo de 2023 y estuvo el viernes pasado en la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España que ofrece cada año el monarca en el Palacio Real.

Esta no es la primera crisis diplomática con el régimen de Daniel Ortega en los últimos años. En agosto de 2021, con Albares recién llegado a Exteriores, se llamó a consultas a la embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras un comunicado de la Cancillería nicaragüense en el que se denunciaba injerencia por parte de España y se recurría a los GAL o a Cataluña para criticar al Gobierno.

Cuando el Ejecutivo quiso enviarla de vuelta en marzo de 2022, el régimen de Ortega no le dio autorización y, tras una advertencia de reciprocidad por parte de Exteriores, optó por retirar a su vez a su embajador en Madrid.

Finalmente, en julio de ese año, el Gobierno envió una nueva embajadora, Pilar María Terrén, que terminaría presentando sus cartas credenciales al presidente en febrero de 2023, dando así por superada la crisis diplomática.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Régimen de Ortega libera a unos 60 detenidos en Nicaragua por celebrar captura de Maduro tras presión de EEUU

Unión Europea prueba la prohibición progresiva de la importación de gas ruso desde 2027

Realizan actos de recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La factura de impuestos a la propiedad descompone el presupuesto familiar cada año.
FLORIDA

Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Imagen referencial. 
CUBA

Sin combustible y con una crisis sistémica el régimen castrista se prepara para la guerra

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
MEDIDAS

Canadá dice que no firmará acuerdo de libre comercio con China tras amenazas de Trump

Una mujer pone una vela mientras la gente se reúne para una vigilia en honor a las víctimas del accidente de tren de alta velocidad del 18 de enero, que causó la muerte de 45 personas en Adamuz, el 25 de enero de 2026, en la estación de tren de Huelva (España)
SINESTRO

Realizan actos de recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en España

Te puede interesar

Agentes arrestan a un revoltoso de la izquierda radical en Minneápolis.
CASA BLANCA

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Por Leonardo Morales
Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
IMPACTO AEROPORTUARIO

Fuerte tormenta paraliza tráfico aéreo de EEUU y satura aeropuertos del sur de Florida

Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.
DEBATE

Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Gente cruzando la Sexta Avenida bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026..
Alerta

Gran tormenta invernal causa al menos once muertes en EEUU