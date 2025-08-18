lunes 18  de  agosto 2025
REPORTE

Más de 343.000 hectáreas han ardido en España en 2025, un récord para el país

Los incendios, que se concentran en la mitad oeste de España, en las regiones de Castilla y León, Galicia y Extremadura, causaron ya cuatro muertos

Agentes durante el incendio en las proximidades de Guardo (Palencia). &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Agentes durante el incendio en las proximidades de Guardo (Palencia).

 

 

 

EuropaPress / Guardia Civil
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Madrid.- Más de 343.000 hectáreas han ardido en España en lo que va de año, una cifra en aumento que ya supera al total de hectáreas quemadas en el peor año, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

El año 2022 era hasta ahora el peor en cuanto a superficie devastada por las llamas en España, con 306.000 hectáreas calcinadas.

Portugal ostenta el récord europeo desde que se iniciaron los registros en 2006, con 563.000 hectáreas quemadas en 2017, en incendios que causaron 119 muertos.

Este país también está siendo devastado por las llamas este verano, con 216.000 hectáreas arrasadas desde principios de año.

Los grandes incendios que sufre ahora España, que se concentran en toda la mitad oeste del país, en las regiones de Castilla y León, Galicia y Extremadura, causaron ya cuatro muertos.

Los expertos explican que el calentamiento global provocado por las actividades humanas hace que los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías, las olas de calor y los incendios, sean más frecuentes, intensos y prolongados.

Pero también hay factores locales, como el éxodo rural y, en consecuencia, el aumento descontrolado de la vegetación, que crean condiciones propicias para estos incendios gigantescos.

FUENTE: AFP

