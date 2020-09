España: de las interioridades de Podemos

Ante esta pregunta del juez, Calvente, que había respondido previamente a todas las partes y se había ratificado en que el caso era un "montaje" de Podemos, relató que se ha orquestado desde el partido una campaña contra su persona desde hace un mes y que le presionan con una campaña "difamatoria" a través de redes y medios, con el argumentario que "Calvente está mintiendo".

Amenazas

Durante la declaración, el abogado --que fue apartado del caso 'Dina' por Podemos al no compartir la estrategia de la cúpula-- indicó que "gente de Podemos" no quería que fuera a declarar ante García-Castellón: "Me decían que me acogiera al secreto profesional porque si no, no sabía la que me esperaba", recordó, para luego añadir que le dijeron que se iba a arrepentir si hablaba porque le iban a "machacar a querellas" e iban a ir a por él.

Entre los insultos que denunció ante el juez, indicó que iban dirigidos tanto a él como a sus padres e incluso a su mujer, de la que le dijeron que “se acostaba con el butanero (repartidor de bombonas de gas)”. Fue entonces cuando señaló al magistrado que todo esto viene "incitado por Podemos, por la guerrilla de Podemos".

"Tienen un equipo a sueldo del partido para cargarse a los jueces y las personas que atacan a Podemos. Me da miedo que esas incitaciones al odio generen en las bases reacciones viscerales como las que he recibido yo (..) y se acaben convirtiendo en una reacción física", apuntaba señalando que en la formación de Iglesias "hay mucho loco, mucho radical y mucha guerrilla urbana".

Caja B

Vale recordar que el partido Podemos, que comparte el actual Gobierno español en coalición con el Partido Socialista Español, tiene otro expediente judicial abierto tras la acusación del exabogado de la agrupación, José Manuel Calvente, sobre la probable existencia de una cuenta adicional de fondos, desde donde el partido dirigido por el actual vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, financió e hizo negocios con firmas en el exterior, además de pagar altos sueldos y otros asuntos cuestionables, como el empleo de Neurona Consulting, que es aparentemente controlada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), con sede en Ecuador, donde Iglesias fue asesor.