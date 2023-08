España, peligrosa encrucijada para declarar presidente

La compleja manera que España escoge sus presidentes, que dista del voto popular y directo que otros países democráticos aplican, no cuenta con segunda vuelta electoral y el partido político que más escaños ocupe en el Congreso es el que decide nombrar el mandatario con un mínimo de 175 votos a favor o concesiones a otras agrupaciones que otorguen los necesarios apoyos.

Por ello, el monarca español, que acorde con la Constitución de la nación ibérica es el mediador indicado, conversó con los presidentes de las agrupaciones políticas más votadas, PP, PSOE, VOX, Sumar (que reúne a buena parte de la izquierda española, incluyendo el ahora débil Podemos), Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y Partido Nacionalista Vasco para sacar sus conclusiones.

A la cita con el rey no acudieron los grupos regionalistas Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, el vasco EH Bildu y el gallego Bloque Nacionalista Galego porque no reconocen la autoridad del monarca español.

En el pasado, cuando prevalecía el bipartidismo entre el PP y el PSOE, la situación era relativamente manejable. Quien obtuviera al menos 175 escaños, de los 350 elegidos, designaba el mandatario. Pero ahora, con más de 15 agrupaciones políticas y grandes divergencias en las ideas, ninguno obtiene la mayoría necesaria para gobernar por sí solo.

Hoy, ni el PP ni el PSOE cuenta con los 175 votos necesarios en el Congreso y solo conversaciones y concesiones, que muchos califican de peligrosas para la nación española, podrían sumar los escaños necesarios para nombrar presidente.

Posibilidades

Las negociaciones entre partidos se realizan a puertas cerradas, pero algo sale a la palestra.

Para lograr la mayoría necesaria, tanto el PP como el PSOE, que fueron los partidos más votados el 23 de julio, con 33.1% y 31.7% del sufragio respectivamente, necesitan convencer a otras agrupaciones para obtener apoyo.

El PP, que obtuvo 137 congresistas, cuenta con el sí de VOX y sus 33 legisladores, así como Coalición Canaria y el PNV quienes computan un diputado cada uno.

Los cuatro grupos suman 172 escaños, por lo que la agrupación de Feijóo necesita cuando menos tres más, y por ello corteja sorpresivamente a Junts per Catalunya, el partido regionalista e independentista que fundó el presidente catalán cesado y huido Carles Puigdemont, que declaró ilegalmente la independencia en 2017.

De hecho, el PP acaba de anunciar que conversa con Junts, el partido que hace apenas unos días aseguró que estaba liderado por un prófugo de la justicia y que hoy pondera que es un "partido cuya tradición y legalidad no está en duda".

Por otra parte, el PSOE, el partido que dirige Sánchez, que logró 121 diputados, cuenta con el apoyo de Sumar y sus 31 legisladores y aparentemente los seis y cinco de los grupos vascos Bildu y PNV y el único delegado al Congreso español que logró el gallego BNG.

Si Esquerra Republicana de Catalunya finalmente pacta con Sánchez, le daría siete votos más, por lo que el bloque que llaman ‘progresista’ sumaría 171 escaños, o sea a cuatro de mantener la presidencia.

“Quien logre conquistar a Junts, para alcanzar el número mágico 175, se llevará el gato al agua”, reflexionó el profesor emérito de Derecho de la Universidad de Lleida, Ferran Espaser.

No creo que el PP conceda mucho a los independentistas catalanes. Iría en contra de principios y perdería el apoyo de VOX”, subrayó.

“Para convencer a Esquerra y Junts, tanto Feijóo como Sánchez tendría que hacer delicadas concesiones, como una amnistía a los catalanes que incurrieron en la declaración ilegal de independencia y huyeron, así como suprimir las acusaciones de terrorismo de los grupos de terrorismo CDR y la malversación de fondos que facilitó la elección ilegal por el independentismo el 1 de octubre de 2017”, anticipó el profesor emérito de Derecho.

“Creo que la posibilidad menos complicada está en manos del PSOE”, añadió, pero “antes de que eso suceda, Feijóo tendrá dos oportunidades: la votación inicial por los 175 síes y la segunda, al día siguiente, que solo requiere mayoría simple”, o sea más síes que noes, recordó.

Para ganar por mayoría simple, Feijó necesita que al menos siete congresistas se abstengan de votar, “lo que también podría resultar difícil de lograr”, apuntó.

Si la votación por Feijóo resulta fallida, Sánchez tendría la oportunidad de someterse a un proceso similar de elección.

Ferran Espaser reconoce que Sánchez, como prácticamente cualquier político, “tiene hambre de poder y quiere mantenerse en la presidencia del Gobierno español”.

Pero hay más. “Sánchez, como su vicepresidenta Yolanda Díaz”, presidenta del grupo Sumar y afiliada al Partido Comunista de España, “podrían apostar por concesiones que luego tal vez no cumplan por completo, como sucedió con Podemos”.

Proyecciones

De esta manera, la conformación de un nuevo gobierno continúa siendo incierta y la posibilidad de convocar nuevas elecciones es latente.

A falta de una segunda vuelta, que conminaría al electorado a votar por los dos más votados, la faena final recae en las negociaciones, las concesiones y las coaliciones.

En octubre, luego de que se disipe la duda sobre la investidura de Feijóo o Sánchez, sabremos si los españoles debemos acudir a nuevas elecciones, con la esperanza de que uno de los partidos obtenga más diputados o apoyos para evitar el tercer sufragio.