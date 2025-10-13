Euforia en Tel Aviv por la liberación final de los rehenes retenidos en Gaza

El ex rehén israelí Nimrod Cohen, que estuvo cautivo en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de militantes palestinos, ondea una bandera israelí al desembarcar de un helicóptero militar israelí en la plataforma de aterrizaje del Centro Médico Ichilov Sourasky en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025.

TEL AVIV — Una marea humana estalló de alegría en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv , cuando los medios israelíes anunciaron las liberaciones de los últimos israelíes retenidos en Gaza desde hace más de dos años.

Miles de personas, emocionadas y excitadas, rompieron en aplausos al escuchar la noticia.

Muchos llevan allí desde el amanecer, con fotografías de los rehenes y banderas israelíes con un lazo amarillo, un símbolo del movimiento que pedía la liberación de los secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamás.

"Esperábamos este momento, pero queda tristeza por aquellos que no vuelven y por los casi 2.000 muertos de la guerra, dos años de locura que se terminan", explicó Ronny Edry, un profesor de 54 años.

"Pero es una linda jornada, es lo que esperábamos desde hace dos años", asegura desde la plaza.

Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Muchos regresaron a Israel en treguas anteriores, pero 47 continuaban retenidos en el territorio palestino. Solo 20 seguían con vida.

Banderas y abrazos

La liberación definitiva de los cautivos generó un ambiente festivo en la emblemática plaza, con manifestantes abrazándose y agitando manos y banderas cada vez que sobrevolaba sobre ellos alguno de los helicópteros militares que transportaban a los liberados hacia hospitales.

Entre los asistentes, una joven lucía una insignia que decía "Last day" (Último día).

Desde el secuestro de los rehenes el 7 de octubre, Noga llevaba siempre un emblema en el que contaba los días de cautiverio.

"Estoy partida entre la emoción y la tristeza por aquellos que no volverán", explicó.

Durante los últimos dos años de conflicto, esta plaza de Tel Aviv ha sido escenario de frecuentes manifestaciones y concentraciones de familiares de rehenes y personas que les daban apoyo.

Con los meses, se convirtió en el epicentro de la campaña para reclamar el regreso de los cautivos.

"De regreso a casa"

El Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal organización que representa a los allegados de los cautivos, había organizado en esta plaza una "noche amarilla", en referencia al color de los lazos asociados a la lucha por su regreso.

Con la guerra, estos lazos se han hecho omnipresentes en los espacios públicos de Israel. Se ven en rotondas, en manillas de las puertas de los coches o en asas de cochecitos para bebés.

"Nuestro sufrimiento no ha terminado. No terminará hasta que el último rehén haya sido localizado y devuelto para un entierro digno. Es nuestra obligación moral", afirmó el foro en un comunicado.

Emilie Moatti, exparlamentaria y una de las fundadoras de la organización, dijo que estaba "muy emocionada". Luchando para contener las lágrimas, la mujer señalaba a la multitud reunida en la plaza.

Hanna Gofrit, quien de niña se había escondido de los nazis en Polonia, recuerda a sus 90 años su propia liberación a los nueve años de un campo en Alemania: "No me gustan las comparaciones, pero me llama la atención".

En las pantallas gigantes instaladas, las televisiones israelíes emitían imágenes de antiguas concentraciones celebradas en ese mismo lugar.

La canción Habayta ("De regreso a casa" en hebreo) que sonaba en bucle por los altavoces calaba este lunes de forma distinta entre la multitud.

El tema, compuesto en los 1980 en referencia a los soldados israelíes que luchaban en Líbano, volvió a resurgir después del ataque del 7 de octubre.

Este lunes, por primera vez en meses, el deseo de la canción estaba a punto de hacerse realidad.

El regreso de los rehenes es parte de la primera fase del acuerdo de alto al fuego forjado por el presidente estadounidense, Donald Trump. A cambio, casi 2.000 presos palestinos son liberados de las cárceles israelíes acusados de terrorismo, en su mayoría.

FUENTE: Con información de AFP