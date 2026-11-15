Gira del papa León XIV por América Latina refuerza valores conservadores y defiende dignidad humana

El Papa León XIV, junto al obispo de Florida, Alfonso Bauer (izq.), llega en el papamóvil para celebrar la Santa Misa frente a la Catedral Basílica y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida —a 93 km al norte de Montevideo, Uruguay—, el 8 de noviembre de 2026.

VATICANO.- El papa León XIV inició el 6 de noviembre su sexto viaje apostólico internacional que culmina el 17 de noviembre y tiene como foco tres países de América Latina: Uruguay, Argentina y Perú.

“Para el Papa, viajar, y este viaje en particular, es un tiempo de escucha, de encuentro, un tiempo bendecido” , dijo Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, al anunciar detalles de la visita pastoral.La gira tiene dentro de los aspectos neurálgicos la dignidad humana, la centralidad de la persona, del trabajo, de la familia, de los jóvenes, de los que viven en los márgenes de la sociedad, así como el rol de los cristianos en medio de sociedades cada vez más secularizadas.

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La misión apostólica de esta visita papal se condensa en los tres lemas: “Les anuncio una gran alegría”, en Uruguay; “Bienvenidos todos, y vayan y anuncien”, en Argentina; y “Abramos el corazón”, en Perú.

El viaje, con significado religioso y político, ocurre luego de que el Pontífice, de 71 años, fuese intervenido hace menos de tres semanas para extirparle un tumor canceroso en el pulmón. El Vaticano dijo que León XIV cuenta con la asistencia sanitaria habitual, sin necesidad de medidas extraordinarias.El pastor de los 1,400 millones de católicos del mundo inició su recorrido en Uruguay, el país más laico de América Latina, siguió a Argentina, en medio de las tensiones del presidente Javier Milei con la Iglesia, y culminará en el Perú, país donde el entonces Robert Francis Prevost trabajó durante casi dos décadas. Entre 2015 y 2023, fue obispo de la ciudad costera de Chiclayo.

Según la edición 2026 del Anuario Pontificio, la presencia de católicos bautizados en el mundo se mantiene estable en torno al 17,8%. Esto como resultado del aumento, en el bienio 2023-2024, del número de católicos a un ritmo similar al de la población mundial.

De acuerdo con Latinobarómetro, la Iglesia católica sigue siendo la institución que más confianza genera en América Latina. Esto por encima del ejército y los medios de comunicación.

“El mensaje del Papa siempre va a ser para la dignidad, bien sea del trabajo, la dignidad del ser humano, de los niños, de los desamparados. Pero, no quiere decir que no le interesan los otros temas. Y como sabemos, un Papa puede influir, al menos a través de sus visitas a los locales como obispos y pastores, para trabajar más en sus comunidades. Entonces, siempre hay algún resultado positivo que influya en las actividades de la Iglesia en general”, señala el analista Joseph Hage a DIARIO LAS AMÉRICAS.

En ese sentido, el Santo Padre fue enfático en exponer su mirada en los países que visita, como se hizo patente en la primera etapa de su recorrido por Uruguay y Argentina.

Los retos del Papa

Uruguay no recibía la visita de un Papa desde Juan Pablo II. La Constitución de este país impuso desde hace más de un siglo una división estricta entre la Iglesia y el Estado.En su mensaje, León XIV clamó contra la “indiferencia religiosa”, en este país que tiene la menor tasa de católicos de América Latina. 36 % de los uruguayos se declara católico mientras 29 % se define agnóstico o ateo.

El Papa dijo, el 7 de noviembre, en un acto en el estadio Centenario, que la experiencia del pueblo católico uruguayo puede ayudar a fieles de otras partes del mundo “que comienzan a descubrir, de distintas maneras, qué significa ser una minoría”.

El día anterior, León XIV fue recibido por el presidente uruguayo, el izquierdista Yamandú Orsi, quien le agradeció la visita y aseguró que el país busca promover el respeto a la diversidad y la búsqueda de objetivos comunes.“Usted podrá observar en esta plaza una pluralidad de voces y visiones. A lo largo de los años, hemos aprendido y aprendemos a transformar nuestras diferencias y posiciones contrapuestas, por momentos muy duros, en un espacio común donde hacer crecer la justicia y la fraternidad”, aseveró el mandatario.

El Papa se refirió a la necesidad de que la atención sanitaria esté al alcance “de cada persona, independientemente de sus recursos” y dijo que es una responsabilidad que interpela a toda sociedad". También defendió la dignidad de los “no nacidos” y exhortó una mayor atención a los enfermos y los suicidas.

La economía al servicio

El 8 de noviembre, León XIV expresó que su llegada a Argentina tuvo un significado particular: “Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz del Papa Francisco, que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”.El Santo Padre fue recibido por el presidente derechista, Javier Milei, quien en su momento tildó al papa Francisco como "el representante del mal en la tierra".

En su discurso frente al mandatario, afirmó que "el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

Según un informe reciente del Centro de Política Económica Argentina (CEPA), desde la llegada de Milei al poder en 2023, han desaparecido 32,390 empresas y 465,811 empleos, mientras que se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados.

El Papa también instó a la Iglesia argentina a que escuche y conozca "las circunstancias concretas de quienes les han sido confiados: las personas desempleadas, los jóvenes que se ven forzados a emigrar, los ancianos que viven en el abandono y las comunidades marginadas".

El 9 de noviembre, más de dos millones y medio de personas asistieron a la misa más multitudinaria del pontificado de León XIV que se celebró en Buenos Aires. Durante esa jornada, el papa también se reunió con víctimas de abusos por parte del clero.En su última parada, en Perú, el Santo Padre volverá a sus raíces pastorales. El recorrido será de Lima a Chiclayo, de Cusco a Pucallpa. En la nación andina no pasarán desapercibidos aspectos como las desigualdades sociales, la protección de los pueblos y del medio ambiente, la explotación de los recursos naturales y los efectos de la tecnología.

"El primer papa latinoamericano de la historia, Francisco, nunca volvió a su país natal. León, ciudadano peruano, ahora recoge ese manto y ese legado", dijo a AFP el experto vaticanista Christopher White.

En Lima, el Santo Padre dijo: "Regreso (...) a mi patria". El prelado estadunidense, que también ostenta la nacionalidad peruana, realiza su primer viaje al país desde su escogencia en 2025.

"Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y que las diferencias puedan afrontarse con respeto", señaló el papa León XIV ante las autoridades políticas y representantes de organizaciones civiles, durante su primer discurso en el Gran Teatro Nacional.

En medio de la inestabilidad política que ha vivido el Perú en la última década, dijo: "Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y que las diferencias puedan afrontarse con respeto",.

Discurso conservador vs. amenazas

El analista Josehp Hage señala que, hasta ahora, “la política del papa León XIV, al menos, es opuesta a la del papa Francisco. No se inclina hacia tendencias de izquierda, hacia tendencias de socialismo, hacia políticas de izquierda. Sus posiciones, lo que escuchamos de sus discursos, está siempre a favor de un catolicismo conservador, no liberal”.

Destaca la importancia de este aspecto y considera que es un recordatorio a los católicos de Latinoamérica para que vuelvan a revisar todas las políticas que están avanzando, “sean las políticas liberales o que sean las políticas de socialismo o las políticas que pueden avanzar a costa del catolicismo en el sur de América Latina”.

Hage añade que, si se analizan los pasos que sigue el socialismo en el mundo, atacan los tres pilares de una sociedad.“Los tres pilares son primero Dios y su casa, la mayoría de fieles católicos están en América Latina. En segundo lugar, atacan al nacionalismo o al país, a las instituciones y a todo lo que es gobierno, tipo de país, de nación, y tercero atacan a la familia”, subraya.

El investigador destaca la alianza entre la izquierda y el islamismo. “Aquí está acercándose el islamismo en América Latina a las zonas rurales, aprovechando la pobreza en unos lugares, aprovechando la falta de oportunidades para crecer, para trabajar, todo, entonces a sembrar esta ideología islámica”, asevera Hage.

Considera que el Santo Padre con sus posturas, discurso y visita a América del Sur insta al despertar de los ciudadanos para que los fieles católicos estén “con los ojos abiertos” ante lo que ocurre.

Señala que el último caso que llegó a las cortes en Brasil fue el reclutamiento que hace el Hezbolá a nativos de América Latina, no de origen árabe o persa o islámico, “para que se sumen a sus rangos”.

En este sentido, el analista refiere el caso de la llamada Operación Trapiche, desplegada en 2023 por la Policía Federal de Brasil con respaldo del FBI y el Mossad, mediante la cual fue desarticulada una célula relacionada con el grupo libanés Hezbolá que reclutaba a brasileños para organizar atentados contra la comunidad judía.

En septiembre de este año, la justicia restableció condenas por varios delitos.“Este caso causó alarma en América Latina, por la expansión de Hezbolá. Las vulnerabilidades en la región hacen el trabajo más fácil. No sé qué tan grande es el número de los reclutas, pero lo que sí sabemos este estilo de trabajo lo están haciendo, de Hezbolá y de la Guardia Revolucionaria iraní más que todo después del 3 de enero (cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro) y de la salida que tuvieron de Venezuela”, asevera.

Hage subraya que el plan del islamismo es para 100 o 200 años. “Está el dicho de que, si no pueden islamizar la tierra, islamizan al pueblo. Así lo están haciendo en Francia, en Italia, en Alemania. Están organizaciones que actúan en Europa, en Estados Unidos, están prohibidas en los países árabes musulmanes o musulmanes en general. Esto se ve cuando, por ejemplo, al mediodía cierran el tráfico en Nueva York para agacharse a orar”, indica.

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FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/Vatican News /AFP/EFE