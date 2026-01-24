sábado 24  de  enero 2026
Gobierno chino inicia investigación contra alto militar, mano derecha del presidente Xi Jinping

El caso del general Zhang Youxia es importante: se trata del oficial de mayor rango en el Ejército chino y es miembro del Politburó del Partido Comunista

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PEKÍN.- El Gobierno chino anunció este sábado 24 de enero el inicio de una investigación por "graves violaciones disciplinarias" contra dos de los más altos cargos de la cúpula del Ejército: el vicepresidente de la Comisión Militar Central, el general Zhang Youxia y el jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de la comisión, el general Liu Zhenli.

El caso de Zhang es especialmente importante por dos motivos: se trata del oficial uniformado de mayor rango en el Ejército chino y es miembro del Politburó del Partido Comunista, el núcleo del poder. La Comisión Militar Central es el máximo órgano de mando militar de China y está encabezada por el presidente del país, Xi Jinping.

Los dos generales fueron objeto de una deliberación preliminar por parte del Comité Central del Partido Comunista de China, que en último término decidió abrir una investigación en firme contra ambos, declarados "sospechosos de graves violaciones de la disciplina y la ley", según informó el Ministerio de Defensa en un escueto comunicado.

Prácticas de corrupción

Las expresiones usadas por el Gobierno chino para anunciar la investigación a los dos generales suelen ser un eufemismo para hablar de prácticas de corrupción, como ocurre desde 2012, el comienzo oficioso de una gran iniciativa contra estos delitos en el seno del Ejército chino por orden del presidente Xi. Este proceso se extendió a las altas esferas en 2023, cuando comenzaron las investigaciones a la estratégica división de cohetes.

Xi lleva reemplazando desde entonces a mandos militares porque entiende que estos casos están ralentizando gravemente la evolución del Ejército chino, esencial para adquirir un papel dominante en el Indo-Pacífico y garantizar una reunificación con Taiwán para 2049, por medios militares si fuera necesario, según especulan muchos analistas.

Ocho generales de alto rango fueron expulsados del Partido Comunista por cargos de corrupción en octubre del año pasado, incluido el segundo general más importante del país, He Weidong, que servido bajo el mando de Xi y junto a Zhang en la Comisión Militar Central.

FUENTE: Con información de Europa Press

