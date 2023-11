Hamás viola tregua y atenta en Jerusalén

Hamás advirtió a Israel que "los héroes del pueblo" están "preparados para vengar la sangre de los mártires y repeler la agresión" en "todas las ciudades, aldeas, calles y callejones". No cejarán "hasta que la ocupación sea arrasada y erradicada". "El libre pueblo palestino no acepta la opresión y no permanecerá en silencio ante la guerra de exterminación sionista en todas las partes de la patria".

Los dos atacantes "fueron abatidos rápidamente por dos soldados que no estaban de servicio y por un civil que les disparó", precisó la policía en un comunicado.

El atentando se produjo poco después de que se anunciara una nueva prórroga de un día en la tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, que por séptimo día van a proceder a un canje de rehenes israelíes y presos palestinos.

El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo que el atentando era un ejemplo de la "guerra interminable que estamos librando contra organizaciones terroristas, especialmente Hamás".

Israel, Estados Unidos y la Unión Europea consideran a Hamás como grupo terrorista.

En otro ataque en Cisjordania ocupada, dos soldados israelíes resultaron heridos en un puesto de control, informó el ejército, explicando que "soldados en el lugar del ataque dispararon y neutralizaron al asaltante".

Por su parte, la policía israelí señaló que el ataque en Jerusalén fue perpetrado en el cruce de Givat Shaul, donde "dos terroristas armados llegaron al lugar en un vehículo y abrieron fuego contra un grupo de civiles en una parada de autobús". Tras ello, el Shin Bet apuntó que los atacantes son miembros de Hamás que estuvieron en prisión por su papel en actividades terroristas.

Este suceso se enmarca en el reciente aumento de tensiones en un repunte de la violencia en lo que va de año, que se ha recrudecido tras los ataques terroristas perpetrados el 7 de octubre por Hamás en territorio israelí, que se saldaron con alrededor de 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados.

FUENTE: Con información de Europa Press